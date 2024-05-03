https://crimea.ria.ru/20240503/v-krymu-zayavili-o-vozmozhnom-vtorzhenii-v-chernoe-more-opasnykh-khischnikov-1137007890.html

В Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников

В Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников - РИА Новости Крым, 03.05.2024

В Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников

В Алуштинском аквариуме заявили, что хищные рыбы рода групер продолжают завоевание Черного моря. Рыбаки выловили и передали в аквариум еще три особи, которых... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T10:53

2024-05-03T10:53

2024-05-03T10:53

виктор жиленко

групер

алушта

новости крыма

черное море

рыба

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Алуштинском аквариуме заявили, что хищные рыбы рода групер продолжают завоевание Черного моря. Рыбаки выловили и передали в аквариум еще три особи, которых сотрудники учреждения классифицировали как груперов.Сотрудники аквариума замерили параметры рыб, чтобы отслеживать темпы их роста."Две особи длиной 37 см, третья - 32 см. Масса тела 860 г, 752 г, и 748 г. Ранее выловленные груперы набрали в массе по 30 г каждый и выросли по 1,5 см в длину. Если так пойдет и дальше, то к зиме увидим рыб размером 60-70 см", - подытожил Жиленко.Впервые заявление о том, что в аквариум поступили необычные для Черного моря рыбы-груперы, Виктор Жиленко сделал в феврале 2024 года. Тогда в аквариум поступили две особи, идентифицированных сотрудниками как хищные груперы. Директор аквариума заявил, что они опасны для экологии Черного моря, и установил награду за их поимку.В то же время ученые Института биологии южных морей заявляют, что рыбы, доставленные в Алуштинский аквариум, - это корейские окуни, представители ценного промыслового вида, который был впервые зафиксирован в Черном море в 2013 году. Никакой опасности для окружающей среды они не представляют, объяснял РИА Новости Крым кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ Дмитрий Куцын.Груперы – это род лучеперых рыб, которые обитают в основном в Средиземном море. Он насчитывает 88 видов, из которых в Черном море обитает только один – каменный окунь, размеры которого варьируются от 5 до 25 см в длину.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма растет объем вылова рыбыВ Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуВ тренде зеленые устрицы: в Крыму выводят водоросли для моллюсков

https://crimea.ria.ru/20240221/gruper---ryba-v-chernom-more-1135126179.html

алушта

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виктор жиленко, групер, алушта, новости крыма, черное море, рыба, крым