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У берегов Крыма растет объем вылова рыбы
У берегов Крыма растет объем вылова рыбы - РИА Новости Крым, 16.04.2024
У берегов Крыма растет объем вылова рыбы
В Азово-Черноморском бассейне у берегов Крыма с начала года существенно вырос объем вылова рыбы. С чем это связано, РИА Новости Крым рассказал заместитель... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T07:52
2024-04-16T07:52
2024-04-16T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Азово-Черноморском бассейне у берегов Крыма с начала года существенно вырос объем вылова рыбы. С чем это связано, РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол.По словам специалиста, одновременно увеличивается промысел камбалы-калкана в Азовском море. По сравнению с прошлым годом ее поймали практически в два раза больше. Вылов пиленгаса остался на уровне прошлого года."В Черном море сейчас активно идет промысел черноморской камбалы-калкан, черноморской креветки, саргана, ставриды. Только начинается промысел барабули, кефали", - уточняет Иван Сокол.По словам заместителя руководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, увеличение объемов вылова связано в том числе с тем, что у рыбаков уменьшилось расстояние до мест промысла.По словам специалиста, критического уменьшения водно-биологических ресурсов, чтобы сокращать рекомендуемые объемы вылова, не фиксируется. Однако существуют краснокнижные виды рыб – осетровые (севрюга, белуга, русский осетр). Их вылов как любительский, так и промысловый запрещен круглогодично.Ранее в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) РИА Новости Крым рассказали, что потепление за последние 20 лет, а также рост солености моря, сокращение речного стока, оказали сильное воздействие на изменение численности популяций рыб в Азово-Черноморском бассейне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйствВылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
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рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, крым, черное море, азовское море, росрыболовство, иван сокол, новости крыма
У берегов Крыма растет объем вылова рыбы
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне увеличился на 600 тонн – Росрыболовство
07:52 16.04.2024 (обновлено: 09:17 16.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
В Азово-Черноморском бассейне у берегов Крыма с начала года существенно вырос объем вылова рыбы. С чем это связано, РИА Новости Крым
рассказал заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол.
"По данным на 5 апреля, по общему вылову в Азово-Черноморском бассейне мы идем по сравнению с прошлым годом с плюсом в 600 тонн. Всего с начала года выловлено порядка 8 тысяч тонн водно-биологических ресурсов. Основную массу составляет черноморская хамса и азовская тюлька – их популяции самые большие", - говорит Иван Сокол.
По словам специалиста, одновременно увеличивается промысел камбалы-калкана в Азовском море. По сравнению с прошлым годом ее поймали практически в два раза больше. Вылов пиленгаса остался на уровне прошлого года.
"В Черном море сейчас активно идет промысел черноморской камбалы-калкан, черноморской креветки, саргана, ставриды. Только начинается промысел барабули, кефали", - уточняет Иван Сокол.
По словам заместителя руководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, увеличение объемов вылова связано в том числе с тем, что у рыбаков уменьшилось расстояние до мест промысла.
"Промысел в основной массе велся в Каламицком заливе и у берегов Керченского пролива. За счет того, что суда ходили недалеко, в первом квартале мы получили увеличение объема вылова рыбы. И мы видим тенденцию, что каждый год наука рекомендует увеличение объемов вылова", - объясняет Иван Сокол.
По словам специалиста, критического уменьшения водно-биологических ресурсов, чтобы сокращать рекомендуемые объемы вылова, не фиксируется. Однако существуют краснокнижные виды рыб – осетровые (севрюга, белуга, русский осетр). Их вылов как любительский, так и промысловый запрещен круглогодично.
Ранее в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) РИА Новости Крым рассказали, что потепление за последние 20 лет, а также рост солености моря, сокращение речного стока, оказали сильное воздействие на изменение численности популяций рыб
в Азово-Черноморском бассейне.
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