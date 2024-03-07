https://crimea.ria.ru/20240307/v-alupke-blagoustroyat-rybatskuyu-derevnyu-1135486262.html

В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"

В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню" - РИА Новости Крым, 07.03.2024

В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"

В Алупке панируют благоустроить рыболовецкую артель, рыболовецкое хозяйство впишется в общую концепцию благоустройства города. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T15:55

2024-03-07T15:55

2024-03-07T15:55

алупка

ялта

благоустройство

новости крыма

крым

рыбный промысел в крыму

рыболовство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/07/1135485711_0:115:853:595_1920x0_80_0_0_7d103796e41ec9532c606443c02563b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Алупке панируют благоустроить рыболовецкую артель, рыболовецкое хозяйство впишется в общую концепцию благоустройства города. Об этом сообщает официальный канал Администрации Ялты.Как рассказали в администрации, рыболовецкая артель существует в Алупке с незапамятных времен. Сейчас здесь трудятся 65 рыбаков. Если сезон удачный, то они добывают до 80 тонн рыбы, которую продают по очень низким ценам (30 рублей за кг).Вопрос о том, как привести территорию в порядок и оформить соответствующие документы, прорабатывается совместно с рыбаками, архитекторами и дизайнерами. Кроме того, планируется обдумать и пути доступа к рыбацкой артели, поскольку сейчас попасть в "рыбацкую деревню" можно только по единственной дороге, которая проходит через территорию Воронцовского дворца."Проект реализуется из средств резервного фонда РФ на восстановление набережных и пляжей Алупки после недавнего шторма", - уточнили в администрацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр АлупкиПострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонтаВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств

алупка

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алупка, ялта, благоустройство, новости крыма, крым, рыбный промысел в крыму, рыболовство