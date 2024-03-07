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В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню" - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"
В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню" - РИА Новости Крым, 07.03.2024
В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"
В Алупке панируют благоустроить рыболовецкую артель, рыболовецкое хозяйство впишется в общую концепцию благоустройства города. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T15:55
2024-03-07T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Алупке панируют благоустроить рыболовецкую артель, рыболовецкое хозяйство впишется в общую концепцию благоустройства города. Об этом сообщает официальный канал Администрации Ялты.Как рассказали в администрации, рыболовецкая артель существует в Алупке с незапамятных времен. Сейчас здесь трудятся 65 рыбаков. Если сезон удачный, то они добывают до 80 тонн рыбы, которую продают по очень низким ценам (30 рублей за кг).Вопрос о том, как привести территорию в порядок и оформить соответствующие документы, прорабатывается совместно с рыбаками, архитекторами и дизайнерами. Кроме того, планируется обдумать и пути доступа к рыбацкой артели, поскольку сейчас попасть в "рыбацкую деревню" можно только по единственной дороге, которая проходит через территорию Воронцовского дворца."Проект реализуется из средств резервного фонда РФ на восстановление набережных и пляжей Алупки после недавнего шторма", - уточнили в администрацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр АлупкиПострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонтаВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
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алупка, ялта, благоустройство, новости крыма, крым, рыбный промысел в крыму, рыболовство
В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"

В Алупке панируют благоустроить рыболовецкую артель

15:55 07.03.2024
 
© Telegram-канал администрации ЯлтыВ Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"
В Алупке благоустроят рыбацкую деревню
© Telegram-канал администрации Ялты
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Алупке панируют благоустроить рыболовецкую артель, рыболовецкое хозяйство впишется в общую концепцию благоустройства города. Об этом сообщает официальный канал Администрации Ялты.
"В планах города внести рыболовецкое хозяйство в общую концепцию благоустройства Алупки и организовать вблизи рыбный рынок", - говорится в сообщении.
Как рассказали в администрации, рыболовецкая артель существует в Алупке с незапамятных времен. Сейчас здесь трудятся 65 рыбаков. Если сезон удачный, то они добывают до 80 тонн рыбы, которую продают по очень низким ценам (30 рублей за кг).
Вопрос о том, как привести территорию в порядок и оформить соответствующие документы, прорабатывается совместно с рыбаками, архитекторами и дизайнерами. Кроме того, планируется обдумать и пути доступа к рыбацкой артели, поскольку сейчас попасть в "рыбацкую деревню" можно только по единственной дороге, которая проходит через территорию Воронцовского дворца.
"Проект реализуется из средств резервного фонда РФ на восстановление набережных и пляжей Алупки после недавнего шторма", - уточнили в администрации
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