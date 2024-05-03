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Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти
Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти
В Ленинградской области силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов, в том числе на объектах Минобороны России. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T12:20
2024-05-03T12:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ленинградская область
теракт
россия
главное управление разведки украины (гур)
украина
новости
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Ленинградской области силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов, в том числе на объектах Минобороны России. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ."ФСБ РФ пресечена преступная деятельность агента главного управления разведки минобороны Украины, члена запрещенной в РФ украинской террористической организации – гражданина России 1976 года рождения", – говорится в сообщении.По данным ведомства, диверсант готовил серию терактов, в том числе в отношении объектов Минобороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.Силовики попытались задержать злоумышленника с поличным во время изъятия средств поражения из тайника в Подмосковье. Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании и скрылся. В брошенном им автомобиле обнаружили автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и средства инициирования, а также документы и мобильный телефон. В гараже и квартире, которые диверсант арендовал в Москве, нашли взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского банка SwedBank.Ранее в Брянской области задержали мужчину за пособничество в подготовке к террористическому акту в регионе. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать при совершении преступления.Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее сообщил, что число террористических актов в России выросло более чем втрое. Так, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений.Читайте также на РИА Новости Крым:27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахСпецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористовКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского
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Новости
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96
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ленинградская область, теракт, россия, главное управление разведки украины (гур), украина, новости, антитеррор
Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти

Силовики Ленобласти ликвидировали готовившего серию терактов агента украинской разведки

12:20 03.05.2024
 
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Ленинградской области силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов, в том числе на объектах Минобороны России. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена преступная деятельность агента главного управления разведки минобороны Украины, члена запрещенной в РФ украинской террористической организации – гражданина России 1976 года рождения", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, диверсант готовил серию терактов, в том числе в отношении объектов Минобороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.
Агент украинской разведки прибыл в Подмосковье из Литвы в марте 2024 года для "изъятия компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, сборки СВУ и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона".
Силовики попытались задержать злоумышленника с поличным во время изъятия средств поражения из тайника в Подмосковье. Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании и скрылся. В брошенном им автомобиле обнаружили автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и средства инициирования, а также документы и мобильный телефон. В гараже и квартире, которые диверсант арендовал в Москве, нашли взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского банка SwedBank.
Сотрудники ФСБ вновь выследили вражеского агента и попытались его задержать во время изъятия взрывчатки из очередного схрона в Гатчинском районе Ленинградской области. Диверсант планировал использовать ее для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе области. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован.
Ранее в Брянской области задержали мужчину за пособничество в подготовке к террористическому акту в регионе. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать при совершении преступления.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее сообщил, что число террористических актов в России выросло более чем втрое. Так, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ленинградская областьТерактРоссияГлавное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаНовостиАнтитеррор
 
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