https://crimea.ria.ru/20240503/gotovivshego-terakty-ukrainskogo-agenta-likvidirovali-v-lenoblasti--1137010330.html

Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти

Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти

В Ленинградской области силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов, в том числе на объектах Минобороны России. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T12:20

2024-05-03T12:20

2024-05-03T12:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ленинградская область

теракт

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Ленинградской области силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов, в том числе на объектах Минобороны России. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ."ФСБ РФ пресечена преступная деятельность агента главного управления разведки минобороны Украины, члена запрещенной в РФ украинской террористической организации – гражданина России 1976 года рождения", – говорится в сообщении.По данным ведомства, диверсант готовил серию терактов, в том числе в отношении объектов Минобороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.Силовики попытались задержать злоумышленника с поличным во время изъятия средств поражения из тайника в Подмосковье. Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании и скрылся. В брошенном им автомобиле обнаружили автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и средства инициирования, а также документы и мобильный телефон. В гараже и квартире, которые диверсант арендовал в Москве, нашли взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского банка SwedBank.Ранее в Брянской области задержали мужчину за пособничество в подготовке к террористическому акту в регионе. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать при совершении преступления.Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее сообщил, что число террористических актов в России выросло более чем втрое. Так, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений.Читайте также на РИА Новости Крым:27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахСпецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористовКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ленинградская область, теракт, россия, главное управление разведки украины (гур), украина, новости, антитеррор