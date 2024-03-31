https://crimea.ria.ru/20240331/spetssluzhby-ischut-predateley-kotorye-rabotayut-na-ukrainskikh-terroristov-1136167807.html

Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов

Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов

Российские спецслужбы сделают все возможное, чтобы разыскать и наказать предателей, которые работают на украинские террористические подразделения. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T13:14

2024-03-31T13:14

2024-03-31T13:19

александр бортников

новости

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павел зарубин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы сделают все возможное, чтобы разыскать и наказать предателей, которые работают на украинские террористические подразделения. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Как ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности.29 марта глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. В этот же день появилась информация о задержании сотрудниками ФСБ в Луганской Народной Республике мужчины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные призывы к терактам - ФСБ просит россиян быть бдительнымиПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуГотовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бортников, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, безопасность, антитеррор, павел зарубин