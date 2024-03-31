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Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов
Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов
Российские спецслужбы сделают все возможное, чтобы разыскать и наказать предателей, которые работают на украинские террористические подразделения. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T13:14
2024-03-31T13:19
александр бортников
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
безопасность
антитеррор
павел зарубин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы сделают все возможное, чтобы разыскать и наказать предателей, которые работают на украинские террористические подразделения. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Как ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности.29 марта глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. В этот же день появилась информация о задержании сотрудниками ФСБ в Луганской Народной Республике мужчины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные призывы к терактам - ФСБ просит россиян быть бдительнымиПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуГотовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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александр бортников, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, безопасность, антитеррор, павел зарубин
Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов

Спецслужбам известны организаторы терактов в России – директор ФСБ РФ

13:14 31.03.2024 (обновлено: 13:19 31.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы сделают все возможное, чтобы разыскать и наказать предателей, которые работают на украинские террористические подразделения. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

"Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти этих людей и наказать", – отметил Бортников.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности.
29 марта глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. В этот же день появилась информация о задержании сотрудниками ФСБ в Луганской Народной Республике мужчины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных.
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Александр БортниковНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияБезопасностьАнтитеррорПавел Зарубин
 
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