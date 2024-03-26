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Телефонные призывы к терактам - ФСБ просит россиян быть бдительными - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Телефонные призывы к терактам - ФСБ просит россиян быть бдительными
Телефонные призывы к терактам - ФСБ просит россиян быть бдительными - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Телефонные призывы к терактам - ФСБ просит россиян быть бдительными
ФСБ просит граждан бдительно реагировать на телефонные призывы к совершению терактов после атаки на "Крокус Сити Холл". Как сообщает во вторник Центр... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T13:03
2024-03-26T13:03
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. ФСБ просит граждан бдительно реагировать на телефонные призывы к совершению терактов после атаки на "Крокус Сити Холл". Как сообщает во вторник Центр Общественных Связей ведомства, о призывах к совершению терактов следует немедленно информировать правоохранительные органы.Отмечается, что такие звонки участились после теракта в комплексе "Крокус Сити Холл". Звонки поступают россиянам, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины и содержат призывы к терактам в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. В частности подросткам за деньги предлагают совершать теракт."Отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами. О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы", - настаивают силовики.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал о попытках ЦИПсО склонять школьников к преступлениям через интернет. Он попросил родителей быть бдительными. По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям в соцсетях и мессенджерах. В группе риска действительно оказываются подростки и молодежь. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержанииУтечки персональных данных: кто виноват и что делать?Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами
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РИА Новости Крым
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60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Телефонные призывы к терактам - ФСБ просит россиян быть бдительными

ФСБ просит граждан бдительно реагировать на телефонные призывы к терактам

13:03 26.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. ФСБ просит граждан бдительно реагировать на телефонные призывы к совершению терактов после атаки на "Крокус Сити Холл". Как сообщает во вторник Центр Общественных Связей ведомства, о призывах к совершению терактов следует немедленно информировать правоохранительные органы.

"ЦОС ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такие звонки участились после теракта в комплексе "Крокус Сити Холл". Звонки поступают россиянам, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины и содержат призывы к терактам в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. В частности подросткам за деньги предлагают совершать теракт.
"Отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами. О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы", - настаивают силовики.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал о попытках ЦИПсО склонять школьников к преступлениям через интернет. Он попросил родителей быть бдительными. По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям в соцсетях и мессенджерах. В группе риска действительно оказываются подростки и молодежь.
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