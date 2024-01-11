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Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами
Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами
Новый вид мошенничества появился в социальных сетях. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T10:37
2024-01-11T10:37
мошенничество
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
безопасность
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Новый вид мошенничества появился в социальных сетях. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.К сообщениям мошенники прикрепляют исправленные в Photoshop фото банковской карты с поддельными именем и фамилией получателя и рассылают их в личные и групповые чаты с просьбой одолжить большую сумму денег. В этой связи в полиции рекомендуют пользователям социальных сетей проявлять бдительность.В России ранее распространился еще один новый вид телефонного мошенничества – звонящие теперь представляются не работниками банка или сотрудниками силовых ведомств, а операторами мобильной связи. Потенциальной жертве сообщают, что у нее истекает срок сим-карты, а чтобы его продлить, нужно сообщить код из смс. С помощью этого кода мошенники могут получить доступ к госуслугам или к дистанционному банковскому обслуживанию. Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенникаПенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
мошенничество, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность, цифровая безопасность
Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами

Новый вид мошенничества появился в социальных сетях - МВД

10:37 11.01.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПокупательница рассматривает новый смартфон iPhone X в магазине re:Store в Москве
Покупательница рассматривает новый смартфон iPhone X в магазине re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Новый вид мошенничества появился в социальных сетях. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.
"На первом этапе преступники взламывают аккаунты Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосований. Затем они скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают новые сообщения с нужным контекстом", - раскрыли новую схему в полиции.
К сообщениям мошенники прикрепляют исправленные в Photoshop фото банковской карты с поддельными именем и фамилией получателя и рассылают их в личные и групповые чаты с просьбой одолжить большую сумму денег. В этой связи в полиции рекомендуют пользователям социальных сетей проявлять бдительность.
В России ранее распространился еще один новый вид телефонного мошенничества – звонящие теперь представляются не работниками банка или сотрудниками силовых ведомств, а операторами мобильной связи. Потенциальной жертве сообщают, что у нее истекает срок сим-карты, а чтобы его продлить, нужно сообщить код из смс. С помощью этого кода мошенники могут получить доступ к госуслугам или к дистанционному банковскому обслуживанию.
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МошенничествоРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиБезопасностьЦифровая безопасность
 
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