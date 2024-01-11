https://crimea.ria.ru/20240111/novaya-skhema-v-setyakh-aferisty-nauchilis-govorit-chuzhimi-golosami-1134110371.html

Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами

Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Новая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами

Новый вид мошенничества появился в социальных сетях. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T10:37

2024-01-11T10:37

2024-01-11T10:37

мошенничество

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

безопасность

цифровая безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Новый вид мошенничества появился в социальных сетях. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.К сообщениям мошенники прикрепляют исправленные в Photoshop фото банковской карты с поддельными именем и фамилией получателя и рассылают их в личные и групповые чаты с просьбой одолжить большую сумму денег. В этой связи в полиции рекомендуют пользователям социальных сетей проявлять бдительность.В России ранее распространился еще один новый вид телефонного мошенничества – звонящие теперь представляются не работниками банка или сотрудниками силовых ведомств, а операторами мобильной связи. Потенциальной жертве сообщают, что у нее истекает срок сим-карты, а чтобы его продлить, нужно сообщить код из смс. С помощью этого кода мошенники могут получить доступ к госуслугам или к дистанционному банковскому обслуживанию. Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенникаПенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность, цифровая безопасность