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Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества
Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества
В России распространяется новый вид телефонного мошенничества – звонящие теперь представляются не работниками банка или сотрудниками силовых ведомств, а... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T07:13
2023-12-27T07:13
мошенничество
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
общество
безопасность
игорь серегин
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В России распространяется новый вид телефонного мошенничества – звонящие теперь представляются не работниками банка или сотрудниками силовых ведомств, а операторами мобильной связи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин."Если весь год мы фиксировали звонки от имени банков, МВД, ФСБ или других силовых ведомств, то сейчас идут атаки от имени операторов сотовой связи. Звонят потенциальной жертве, сообщают, что у нее истекает срок сим-карты. И чтобы продлить срок, надо сообщить код, который придет вам по смс. Дальше с помощью этого кода мошенники могут получить доступ к госуслугам или к дистанционному банковскому обслуживанию", - пояснил суть Серегин.Далее у человека традиционным путем выманиваются деньги. Люди, которые не знают, что сим-карты бессрочны, могут в эту историю поверить, констатирует эксперт.Кроме того, эксперт предупредил о том, что перед Новым годом учащаются случаи проведения ложных розыгрышей и акций. Для участия гражданам предлагают пройти по вредоносной ссылке, выслать какие-то личные данные либо приобрести товары со скидкой, для чего внести предоплату."Ну вот, например, розыгрыш в Telegram-канале какого-то банка. Если он указан на сайте банка, то он, скорее всего, настоящий. А если вы просто искали что-то в поиске и нашли там розыгрыши какой-то организации, то это может быть мошенничеством. Будьте бдительны, реклама обычно помечается специальными пометками", - напомнил Игорь Серегин.Ранее эксперт РИА Новости Крым рассказал об еще одном "инновационном" виде мошенничества – с QR-кодами. С их помощью злоумышленники воруют с телефонов деньги и личные данные.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенникаТелефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
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мошенничество, крым, новости крыма, общество, безопасность, игорь серегин, совет эксперта
Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества

Появилась новая схема телефонного мошенничества с якобы просроченными сим-картами

07:13 27.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В России распространяется новый вид телефонного мошенничества – звонящие теперь представляются не работниками банка или сотрудниками силовых ведомств, а операторами мобильной связи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.
"Если весь год мы фиксировали звонки от имени банков, МВД, ФСБ или других силовых ведомств, то сейчас идут атаки от имени операторов сотовой связи. Звонят потенциальной жертве, сообщают, что у нее истекает срок сим-карты. И чтобы продлить срок, надо сообщить код, который придет вам по смс. Дальше с помощью этого кода мошенники могут получить доступ к госуслугам или к дистанционному банковскому обслуживанию", - пояснил суть Серегин.
Далее у человека традиционным путем выманиваются деньги. Люди, которые не знают, что сим-карты бессрочны, могут в эту историю поверить, констатирует эксперт.
"Плюс, для Крыма актуальный момент, что стали чаще звонить с номеров с кодом +7978. То есть, какие-то операторы мобильной связи не слишком контролируют оборот номеров и сим-карт, и мошенники их каким-то образом используют. Возможно, взламывают чужие телефоны и звонят от имени людей. Номеру +7978 крымчане обычно доверяют больше, и это мошенники стали использовать", - пояснил специалист по безопасности.
Кроме того, эксперт предупредил о том, что перед Новым годом учащаются случаи проведения ложных розыгрышей и акций. Для участия гражданам предлагают пройти по вредоносной ссылке, выслать какие-то личные данные либо приобрести товары со скидкой, для чего внести предоплату.
"Ну вот, например, розыгрыш в Telegram-канале какого-то банка. Если он указан на сайте банка, то он, скорее всего, настоящий. А если вы просто искали что-то в поиске и нашли там розыгрыши какой-то организации, то это может быть мошенничеством. Будьте бдительны, реклама обычно помечается специальными пометками", - напомнил Игорь Серегин.
Ранее эксперт РИА Новости Крым рассказал об еще одном "инновационном" виде мошенничества – с QR-кодами. С их помощью злоумышленники воруют с телефонов деньги и личные данные.
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Радио "Спутник в Крыму"МошенничествоКрымНовости КрымаОбществоБезопасностьИгорь СерегинСовет эксперта
 
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