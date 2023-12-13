https://crimea.ria.ru/20231213/proverte-vashi-dengi-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-1133506601.html

Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана

Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана

Мошенники начали похищать средства со счетов и карт россиян под предлогом проверки подлинности новых купюр номиналом пять тысяч рублей. Об этом предупреждает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

2023-12-13T20:35

2023-12-13T20:35

2023-12-13T20:35

мошенничество

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В ведомстве пояснили, что аферисты звонят потенциальным жертвам и сообщают о необходимости проверить подлинность наличных денег. При этом в первую очередь это касается перевыпущенных пятитысячных купюр.После того, как жертва устанавливает приложение на смартфон, преступники получают доступ к онлайн-банкингу и другим сервисам.Правоохранители подчеркивают, что официальное приложение "Банкноты Банка России" возможно скачать только с официального сайта регулятора. При его установке не требуется вводить никаких личных данных, а также данных банковских карт.Приложение содержит только наглядную информацию о защитных признаках всех банкнот. При этом с его помощью невозможно определить подлинность имеющихся у человека банкнот.Полный перечень признаков подлинности банкнот можно найти в разделе "Наличное денежное обращение" на сайте Банка России или в бесплатном мобильном приложении "Банкноты Банка России", который можно установить на любой смартфон.Как пояснила ведущий эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения по Республике Крым Банка России Наталья Носова, если у человека возникли сомнения в подлинности какой-либо банкноты, он может отнести ее в отделение любого коммерческого банка на бесплатную экспертизу. В случае подтверждения подлинности деньги вернут владельцу, если же купюра окажется поддельной – ее изымут и передадут правоохранителям.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублейНе пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановленЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, банк россии, деньги, общество, новости, безопасность, инфографика