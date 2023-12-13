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Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
Мошенники начали похищать средства со счетов и карт россиян под предлогом проверки подлинности новых купюр номиналом пять тысяч рублей. Об этом предупреждает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
2023-12-13T20:35
2023-12-13T20:35
2023-12-13T20:35
мошенничество
банк россии
деньги
общество
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безопасность
инфографика
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В ведомстве пояснили, что аферисты звонят потенциальным жертвам и сообщают о необходимости проверить подлинность наличных денег. При этом в первую очередь это касается перевыпущенных пятитысячных купюр.После того, как жертва устанавливает приложение на смартфон, преступники получают доступ к онлайн-банкингу и другим сервисам.Правоохранители подчеркивают, что официальное приложение "Банкноты Банка России" возможно скачать только с официального сайта регулятора. При его установке не требуется вводить никаких личных данных, а также данных банковских карт.Приложение содержит только наглядную информацию о защитных признаках всех банкнот. При этом с его помощью невозможно определить подлинность имеющихся у человека банкнот.Полный перечень признаков подлинности банкнот можно найти в разделе "Наличное денежное обращение" на сайте Банка России или в бесплатном мобильном приложении "Банкноты Банка России", который можно установить на любой смартфон.Как пояснила ведущий эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения по Республике Крым Банка России Наталья Носова, если у человека возникли сомнения в подлинности какой-либо банкноты, он может отнести ее в отделение любого коммерческого банка на бесплатную экспертизу. В случае подтверждения подлинности деньги вернут владельцу, если же купюра окажется поддельной – ее изымут и передадут правоохранителям.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублейНе пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановленЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, банк россии, деньги, общество, новости, безопасность, инфографика
Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
Мошенники начали воровать деньги при помощи поддельного приложения Банка России
Мошенники начали похищать средства со счетов и карт россиян под предлогом проверки подлинности новых купюр номиналом пять тысяч рублей. Об этом предупреждает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
В ведомстве пояснили, что аферисты звонят потенциальным жертвам и сообщают о необходимости проверить подлинность наличных денег. При этом в первую очередь это касается перевыпущенных пятитысячных купюр.
"Для этого они предлагают установить на смартфон специальное мобильное приложение "Банкноты Банка России. Такое приложение действительно существует, однако мошенники отправляют жертве ссылку на программу-поделку", – уточнили в ведомстве.
После того, как жертва устанавливает приложение на смартфон, преступники получают доступ к онлайн-банкингу и другим сервисам.
Правоохранители подчеркивают, что официальное приложение "Банкноты Банка России" возможно скачать только с официального сайта регулятора. При его установке не требуется вводить никаких личных данных, а также данных банковских карт.
Приложение содержит только наглядную информацию о защитных признаках всех банкнот. При этом с его помощью невозможно определить подлинность имеющихся у человека банкнот.
Полный перечень признаков подлинности банкнот можно найти в разделе "Наличное денежное обращение"
на сайте Банка России или в бесплатном мобильном приложении
"Банкноты Банка России", который можно установить на любой смартфон.
Как пояснила ведущий эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения по Республике Крым Банка России Наталья Носова, если у человека возникли сомнения в подлинности какой-либо банкноты
, он может отнести ее в отделение любого коммерческого банка на бесплатную экспертизу. В случае подтверждения подлинности деньги вернут владельцу, если же купюра окажется поддельной – ее изымут и передадут правоохранителям.
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