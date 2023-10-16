https://crimea.ria.ru/20231016/bank-rossii-moderniziroval-kupyury-v-1000-i-5000-rubley-1132120680.html

Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей

Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей

В России вошли в обращение обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T15:41

2023-10-16T15:41

2023-10-16T15:41

новости

россия

деньги

экономика

банк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132120263_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_e50dc9a71db05a91ac90256e7b1a4bf7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В России вошли в обращение обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.На обновленных купюрах размещены достопримечательности федеральных округов. Никольская башня Нижегородского Кремля – основное изображение лицевой стороны банкноты номиналом 1000 рублей. На оборотной стороне узнаваемы Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.Достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа помещены на банкноте номиналом 5000 рублей. На лицевую сторону нанесли изображение стелы "Европа – Азия", на оборотную памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стелу "66 параллель" в Салехарде.По информации Банка России, модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно. При этом банкноты образца 1997 года останутся в обращении.Читайте также на РИА Новости Крым:Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионовБанк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублейЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, деньги, экономика, банк россии