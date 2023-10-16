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Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей
Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей
В России вошли в обращение обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T15:41
2023-10-16T15:41
2023-10-16T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В России вошли в обращение обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.На обновленных купюрах размещены достопримечательности федеральных округов. Никольская башня Нижегородского Кремля – основное изображение лицевой стороны банкноты номиналом 1000 рублей. На оборотной стороне узнаваемы Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.Достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа помещены на банкноте номиналом 5000 рублей. На лицевую сторону нанесли изображение стелы "Европа – Азия", на оборотную памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стелу "66 параллель" в Салехарде.По информации Банка России, модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно. При этом банкноты образца 1997 года останутся в обращении.Читайте также на РИА Новости Крым:Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионовБанк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублейЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой
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Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей
Модернизированные купюры в 1000 и 5000 рублей вошли в обращение в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В России вошли в обращение обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
"Банк России 16 октября 2023 года вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс", – говорится на сайте организации.
На обновленных купюрах размещены достопримечательности федеральных округов. Никольская башня Нижегородского Кремля – основное изображение лицевой стороны банкноты номиналом 1000 рублей. На оборотной стороне узнаваемы Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.
Достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа помещены на банкноте номиналом 5000 рублей. На лицевую сторону нанесли изображение стелы "Европа – Азия", на оборотную памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стелу "66 параллель" в Салехарде.
"Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей – в красной. На них размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот", – уточняют в пресс-службе организации.
По информации Банка России, модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно. При этом банкноты образца 1997 года останутся в обращении.
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