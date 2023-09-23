https://crimea.ria.ru/20230923/uvekovechat-v-serebre-v-rossii-poyavitsya-moneta-s-flagami-novykh-regionov-1131598583.html

Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионов

Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионов - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионов

Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением флагов новых регионов, вошедших в состав России, выпустит Банк России. Как будет выглядеть монета,... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T08:37

2023-09-23T08:37

2023-09-23T08:37

новые регионы россии

банк россии

памятные монеты

россия

новости

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/16/1131596724_55:0:741:386_1920x0_80_0_0_bbd23bdb32a0a679d3f0326fca1a92a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением флагов новых регионов, вошедших в состав России, выпустит Банк России. Как будет выглядеть монета, рассказали в пресс-службе кредитной организации.Диаметр монеты – 39 мм. Масса драгоценного металла – 31, 1 г, проба сплава – 925.По окружности с обеих сторон монеты – выступающий кант. На лицевой стороне нанесено рельефное изображение Государственного герба РФ. Также на ней имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2023 г.", товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.На оборотной стороне нанесли изображение Конституции РФ, которая раскрыта на статье 65. На фоне - центральная часть Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, герб Российской Федерации и флагов ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.Для изображения Конституции и зала использовали, по информации Банка России, технику лазерного матирования, герб и текст Конституции выполнены в рельефе, флаги в цвете.По окружности нанесли рельефные надписи со словами "Вхождение с состав Российской Федерации", "30 сентября 2022 г."."Тираж монеты 3000 штук. Она является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", – говорится в сообщении Банка России.Читайте также на РИА Новости КрымВоронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монетуЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора ЦояБанк России представил логотип цифрового рубля

https://crimea.ria.ru/20230718/tsb-vypustil-pamyatnuyu-serebryanuyu-monetu-s-izobrazheniem-viktora-tsoya-1130139046.html

новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, банк россии, памятные монеты, россия, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, общество