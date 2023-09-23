https://crimea.ria.ru/20230923/uvekovechat-v-serebre-v-rossii-poyavitsya-moneta-s-flagami-novykh-regionov-1131598583.html
Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионов
Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионов - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионов
Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением флагов новых регионов, вошедших в состав России, выпустит Банк России. Как будет выглядеть монета,... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T08:37
2023-09-23T08:37
2023-09-23T08:37
новые регионы россии
банк россии
памятные монеты
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением флагов новых регионов, вошедших в состав России, выпустит Банк России. Как будет выглядеть монета, рассказали в пресс-службе кредитной организации.Диаметр монеты – 39 мм. Масса драгоценного металла – 31, 1 г, проба сплава – 925.По окружности с обеих сторон монеты – выступающий кант. На лицевой стороне нанесено рельефное изображение Государственного герба РФ. Также на ней имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2023 г.", товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.На оборотной стороне нанесли изображение Конституции РФ, которая раскрыта на статье 65. На фоне - центральная часть Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, герб Российской Федерации и флагов ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.Для изображения Конституции и зала использовали, по информации Банка России, технику лазерного матирования, герб и текст Конституции выполнены в рельефе, флаги в цвете.По окружности нанесли рельефные надписи со словами "Вхождение с состав Российской Федерации", "30 сентября 2022 г."."Тираж монеты 3000 штук. Она является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", – говорится в сообщении Банка России.Читайте также на РИА Новости КрымВоронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монетуЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора ЦояБанк России представил логотип цифрового рубля
https://crimea.ria.ru/20230718/tsb-vypustil-pamyatnuyu-serebryanuyu-monetu-s-izobrazheniem-viktora-tsoya-1130139046.html
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новые регионы россии, банк россии, памятные монеты, россия, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, общество
Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионов
Банк России выпустит монету с флагами новых регионов, вошедших в состав РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением флагов новых регионов, вошедших в состав России, выпустит Банк России. Как будет выглядеть монета, рассказали в пресс-службе кредитной организации.
"Банк России 22 сентября 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" серии "Исторические события"", – говорится в сообщении на сайте банка.
Диаметр монеты – 39 мм. Масса драгоценного металла – 31, 1 г, проба сплава – 925.
По окружности с обеих сторон монеты – выступающий кант. На лицевой стороне нанесено рельефное изображение Государственного герба РФ. Также на ней имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2023 г.", товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.
На оборотной стороне нанесли изображение Конституции РФ, которая раскрыта на статье 65. На фоне - центральная часть Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, герб Российской Федерации и флагов ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.
Для изображения Конституции и зала использовали, по информации Банка России, технику лазерного матирования, герб и текст Конституции выполнены в рельефе, флаги в цвете.
По окружности нанесли рельефные надписи со словами "Вхождение с состав Российской Федерации", "30 сентября 2022 г.".
"Тираж монеты 3000 штук. Она является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", – говорится в сообщении Банка России.
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