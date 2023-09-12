https://crimea.ria.ru/20230912/vorontsovskiy-dvorets-v-krymu-ukrasil-pamyatnuyu-serebryanuyu-monetu-1131355546.html

Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету

Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету

Банк России выпустил памятную серебряную монету "Воронцовский дворец, Республика Крым" серии "Памятники архитектуры России". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T19:51

2023-09-12T19:51

2023-09-12T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Банк России выпустил памятную серебряную монету "Воронцовский дворец, Республика Крым" серии "Памятники архитектуры России". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ."Серебряная монета номиналом 3 рубля, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант", - говорится в сообщении.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение российского герба, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля" и дата "2023 г.".На оборотной стороне расположено рельефное изображение Воронцовского дворца и парка на фоне горы Ай-Петри, а также рельефный силуэт чайки, парящей над морскими волнами. Внизу по окружности имеются надписи "Воронцовский дворец", "Республика Крым". Боковая поверхность монеты рифленая.По сообщению регулятора, тираж монеты составил три тысячи штук.Воронцовский дворец – одна из главных достопримечательностей Южного берега Крыма. Он находится в Алупке у подножия горы Ай-Петри. Дворец был построен по заказу генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова и был его летней резиденцией. На строительство замка ушло почти 20 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора ЦояБанк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублейМонеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, россия, деньги, воронцовский дворец, крым, культура, новости, центробанк рф, общество