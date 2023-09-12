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Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету
Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету
Банк России выпустил памятную серебряную монету "Воронцовский дворец, Республика Крым" серии "Памятники архитектуры России". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T19:51
2023-09-12T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Банк России выпустил памятную серебряную монету "Воронцовский дворец, Республика Крым" серии "Памятники архитектуры России". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ."Серебряная монета номиналом 3 рубля, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант", - говорится в сообщении.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение российского герба, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля" и дата "2023 г.".На оборотной стороне расположено рельефное изображение Воронцовского дворца и парка на фоне горы Ай-Петри, а также рельефный силуэт чайки, парящей над морскими волнами. Внизу по окружности имеются надписи "Воронцовский дворец", "Республика Крым". Боковая поверхность монеты рифленая.По сообщению регулятора, тираж монеты составил три тысячи штук.Воронцовский дворец – одна из главных достопримечательностей Южного берега Крыма. Он находится в Алупке у подножия горы Ай-Петри. Дворец был построен по заказу генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова и был его летней резиденцией. На строительство замка ушло почти 20 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора ЦояБанк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублейМонеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
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банк россии, россия, деньги, воронцовский дворец, крым, культура, новости, центробанк рф, общество
Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету

Банк России выпустил серебряную монету с Воронцовским дворцом

19:51 12.09.2023
 
© Банк РоссииБанк России выпустил серебряную монету с Воронцовским дворцом
Банк России выпустил серебряную монету с Воронцовским дворцом
© Банк России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Банк России выпустил памятную серебряную монету "Воронцовский дворец, Республика Крым" серии "Памятники архитектуры России". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
"Серебряная монета номиналом 3 рубля, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант", - говорится в сообщении.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение российского герба, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля" и дата "2023 г.".
На оборотной стороне расположено рельефное изображение Воронцовского дворца и парка на фоне горы Ай-Петри, а также рельефный силуэт чайки, парящей над морскими волнами. Внизу по окружности имеются надписи "Воронцовский дворец", "Республика Крым". Боковая поверхность монеты рифленая.
По сообщению регулятора, тираж монеты составил три тысячи штук.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - подчеркнули в ЦБ.
Воронцовский дворец – одна из главных достопримечательностей Южного берега Крыма. Он находится в Алупке у подножия горы Ай-Петри. Дворец был построен по заказу генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова и был его летней резиденцией. На строительство замка ушло почти 20 лет.
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