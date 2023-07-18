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ЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора Цоя

ЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора Цоя - РИА Новости Крым, 18.07.2023

ЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора Цоя

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "Творчество Виктора Цоя", собщила пресс-служба ЦБ. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T11:38

2023-07-18T11:38

2023-07-18T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "Творчество Виктора Цоя", собщила пресс-служба ЦБ.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте (31,1 г.).На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени. Слева по окружности — рельефная надпись: "Виктор Цой", внизу в две строки — даты жизни: "1962" и "1990".С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Тираж – пять тысяч штук.Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, добавили в Банке России.Рок-музыкант, основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой родился в 1962 году в Ленинграде. Отец Виктора по национальности кореец, работал инженером, мать ‑ русская, была учителем физкультуры.У Виктора с раннего детства проявилась склонность к рисованию, поэтому родители в 1974 году определили его в художественную школу, где он и проучился до 1977 года.Музыка также была одним из постоянных увлечений Виктора. Первую гитару родители подарили ему в пятом классе.Летом 1981 года возникла группа "Гарин и гиперболоиды", похже она была переименована в "Кино". В 1982 году группа "Кино" дебютировала на сцене Ленинградского рок-клуба, после чего вышел первый альбом группы "45". Цой сам писал все тексты и исполнял все песни группы.Весной 1985 года группа "Кино" стала лауреатом третьего фестиваля Ленинградского рок-клуба, а через год на очередном, четвертом, рок-фестивале группа "Кино" получила приз за лучшие тексты. Осенью 1986 года Виктор Цой устроился работать машинистом в знаменитую котельную "Камчатка". Он проработал в ней до 1988 года.В 1988 году вышел альбом "Группа крови", также был записан альбом "Звезда по имени Солнце", который вышел в конце 1989 года. Композиции из этих альбомов принесли группе и ее лидеру всесоюзную славу. Цой кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки.Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение.15 августа 1990 года музыкант погиб в автокатастрофе. По официальной версии, он не справился с управлением из-за высокой скорости, возможно, заснул за рулем. Похоронен в Ленинграде.Читайте также на РИА Новости Крым:30 лет со дня гибели Цоя, который жив: феномен народной любвиОтец Цоя о новой версии смерти сына: "Я высказал ее 30 лет назад!"Виктор Цой. Рождение звезды

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