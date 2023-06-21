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Отец Цоя о новой версии смерти сына: "Я высказал ее 30 лет назад!" - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Отец Цоя о новой версии смерти сына: "Я высказал ее 30 лет назад!"
Отец Цоя о новой версии смерти сына: "Я высказал ее 30 лет назад!" - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Отец Цоя о новой версии смерти сына: "Я высказал ее 30 лет назад!"
Новую версию причин автокатастрофы, в которой погиб в 1990 году Виктор Цой, выдвинули эксперты. По их мнению, авария произошла из-за отсутствия дорожных знаков... РИА Новости Крым, 21.06.2023
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новости, общество

Отец Цоя о новой версии смерти сына: "Я высказал ее 30 лет назад!"

08:17 21.06.2023
 
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкВиктор Цой
Виктор Цой - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Галина Кмит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Новую версию причин автокатастрофы, в которой погиб в 1990 году Виктор Цой, выдвинули эксперты. По их мнению, авария произошла из-за отсутствия дорожных знаков и несоответствия дороги ГОСТу. Версия широко обсуждалась в СМИ.

Отец легендарного музыканта, Роберт Цой, высказал возмущение тем, как на протяжении тридцати лет люди, "желающие прославиться, выпендриться", проводят сомнительные расследования.

"Эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал… 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят", — прокомментировал Роберт Цой "Газете.Ru".

Виктор Цой, лидер группы "Кино", погиб в Латвии 15 августа 1990 года в автокатастрофе. По официальной версии, он не справился с управлением из-за высокой скорости, возможно, заснул за рулем.

 
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