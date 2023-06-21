Отец Цоя о новой версии смерти сына: "Я высказал ее 30 лет назад!"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Новую версию причин автокатастрофы, в которой погиб в 1990 году Виктор Цой, выдвинули эксперты. По их мнению, авария произошла из-за отсутствия дорожных знаков и несоответствия дороги ГОСТу. Версия широко обсуждалась в СМИ.

Отец легендарного музыканта, Роберт Цой, высказал возмущение тем, как на протяжении тридцати лет люди, "желающие прославиться, выпендриться", проводят сомнительные расследования.

"Эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал… 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят", — прокомментировал Роберт Цой "Газете.Ru".