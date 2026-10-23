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Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19
Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19 - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19
В Большой Ялте из-за паводков после прошедших ливней эвакуировали 19 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T14:55
2026-10-23T14:55
2026-10-23T15:22
подтопления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Большой Ялте из-за паводков после прошедших ливней эвакуировали 19 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды в Крыму ведутся на восьми участках муниципального округа. Один - в поселке Кореиз, один в Ялте и шесть участков в Алупке.В Алупке спасатели укрепляют водоотводные каналы, чтобы предотвратить выход воды на Южнобережное шоссе. Устанавливаются водозадерживающие преграды, с помощью которых монтируются водоналивные дамбы, вода перенаправляется в водосток. Такие конструкции необходимы для корректировки течения реки Хара-Баир.Кроме того, сооружены преграды из форменно-бетонных блоков протяженностью 24 метра. Параллельно проводится чистка русла реки Гува с помощью водолазного снаряжения.Вместе с тем открыт новый сектор работ в районе Кореизского шоссе.Отмечается, что работы по ликвидации последствий стихии продолжаются на всех участках, при этом отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться.Всего задействована группировка сил и средств в количестве 315 человек и 54 единицы техники.Ранее сообщалось, что на двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть.Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува. Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19
Из зоны подтопления в Большой Ялте эвакуировали 19 человек
14:55 23.10.2026 (обновлено: 15:22 23.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Большой Ялте из-за паводков после прошедших ливней эвакуировали 19 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"С нарастающим итогом проведена эвакуация 19 человек, в том числе двоих детей. На данный момент в пункте временного размещения находятся три человека", - говорится в сообщении.
Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды в Крыму ведутся на восьми участках муниципального округа. Один - в поселке Кореиз, один в Ялте и шесть участков в Алупке.
В Алупке спасатели укрепляют водоотводные каналы, чтобы предотвратить выход воды на Южнобережное шоссе. Устанавливаются водозадерживающие преграды, с помощью которых монтируются водоналивные дамбы, вода перенаправляется в водосток. Такие конструкции необходимы для корректировки течения реки Хара-Баир.
Кроме того, сооружены преграды из форменно-бетонных блоков протяженностью 24 метра. Параллельно проводится чистка русла реки Гува с помощью водолазного снаряжения.
Вместе с тем открыт новый сектор работ в районе Кореизского шоссе.
"Не доезжая до Алуштинского кольца, где бурные потоки воды, спустившиеся по территории "Заповедного Крыма" и через подпорные стены, заполнили асфальтовое покрытие, что крайне затруднило проезд автомобилей и общественного транспорта. Благодаря проведенным работам сотрудников МЧС России и коммунальных служб движение по шоссе уже восстановлено", - рассказали в МЧС.
Отмечается, что работы по ликвидации последствий стихии продолжаются на всех участках, при этом отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться.
Всего задействована группировка сил и средств в количестве 315 человек и 54 единицы техники.
Ранее сообщалось, что на двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула
на проезжую часть.
Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува. Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.