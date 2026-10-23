https://crimea.ria.ru/20261023/chislo-evakuirovannykh-iz-zony-podtopleniya-na-yubk-vyroslo-do-19-1160465039.html

Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19

Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19 - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Число эвакуированных из зоны подтопления на ЮБК выросло до 19

В Большой Ялте из-за паводков после прошедших ливней эвакуировали 19 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T14:55

2026-10-23T14:55

2026-10-23T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Большой Ялте из-за паводков после прошедших ливней эвакуировали 19 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды в Крыму ведутся на восьми участках муниципального округа. Один - в поселке Кореиз, один в Ялте и шесть участков в Алупке.В Алупке спасатели укрепляют водоотводные каналы, чтобы предотвратить выход воды на Южнобережное шоссе. Устанавливаются водозадерживающие преграды, с помощью которых монтируются водоналивные дамбы, вода перенаправляется в водосток. Такие конструкции необходимы для корректировки течения реки Хара-Баир.Кроме того, сооружены преграды из форменно-бетонных блоков протяженностью 24 метра. Параллельно проводится чистка русла реки Гува с помощью водолазного снаряжения.Вместе с тем открыт новый сектор работ в районе Кореизского шоссе.Отмечается, что работы по ликвидации последствий стихии продолжаются на всех участках, при этом отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться.Всего задействована группировка сил и средств в количестве 315 человек и 54 единицы техники.Ранее сообщалось, что на двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть.Утром в пятницу сообщалось, что в Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 метров русла реки Гува. Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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