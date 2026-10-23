Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261023/vtb-klyuchevaya-stavka-14-sokhranyaet-rol-tikhoy-gavani-dlya-vkladov-1160469507.html
ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов
ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов
Решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку по итогам пятничного заседания сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов, поскольку вкладчики... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T16:24
2026-10-23T16:24
втб
банк
кредит
ключевая ставка
экономика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_79397f42a9fef0023416957d4156cc29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку по итогам пятничного заседания сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов, поскольку вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.При этом в розничном кредитовании остается потенциал для роста в преддверии "высокого сезона" этого года, отмечают в банке.В итоге на рынке сбережений сохраняется интерес к инструментам, позволяющим сочетать доходность и доступность средств. Так, по итогам первых трех кварталов года, по оценкам ВТБ, объем средств на накопительных счетах вырос на 1,5 триллиона рублей, приблизившись к 11 триллионам.А объем розничных пассивов в российских банках за тот же период увеличился на 2% (или на 1,6 триллиона рублей) и превысил 67,4 триллиона рублей. И около 94% прироста пришлось на накопительные счета.На розничном кредитном рынке, по оценкам ВТБ, спрос в отдельных сегментах останется неоднородным: в ипотеке существенную роль продолжит играть рыночная ипотека и объем собственных накоплений заемщиков.При этом рост рынка не означает одинаковой динамики во всех сегментах: так, ипотека прибавит 7,5%, автомобильные кредиты – 15%, заключает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_289:0:2021:1299_1920x0_80_0_0_2f4e1f50f3a6069e831cf81e6bb5a310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, кредит, ключевая ставка, экономика

ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов

16:24 23.10.2026
 
© Wong Yu LiangЗнак процента
Знак процента
© Wong Yu Liang
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку по итогам пятничного заседания сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов, поскольку вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
"Решение ЦБ сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов. Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14% годовых поддержит интерес населения к сбережениям. Вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, одновременно разместив часть средств в накопительных счетах с быстрым доступом к деньгам", - говорится в сообщении ВТБ.
При этом в розничном кредитовании остается потенциал для роста в преддверии "высокого сезона" этого года, отмечают в банке.
В итоге на рынке сбережений сохраняется интерес к инструментам, позволяющим сочетать доходность и доступность средств. Так, по итогам первых трех кварталов года, по оценкам ВТБ, объем средств на накопительных счетах вырос на 1,5 триллиона рублей, приблизившись к 11 триллионам.
А объем розничных пассивов в российских банках за тот же период увеличился на 2% (или на 1,6 триллиона рублей) и превысил 67,4 триллиона рублей. И около 94% прироста пришлось на накопительные счета.
На розничном кредитном рынке, по оценкам ВТБ, спрос в отдельных сегментах останется неоднородным: в ипотеке существенную роль продолжит играть рыночная ипотека и объем собственных накоплений заемщиков.
"Розничный рынок адаптировался к текущей процентной среде, и это отражается прежде всего на структуре спроса. Главным драйвером новых выдач выступают кредиты наличными: по нашим оценкам, их продажи вырастут по итогам года на 66%", – прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
При этом рост рынка не означает одинаковой динамики во всех сегментах: так, ипотека прибавит 7,5%, автомобильные кредиты – 15%, заключает он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТББанкКредитКлючевая ставкаЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Что происходит на Крымском мосту сейчас
18:06Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе
17:53Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды
17:41В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам
17:31Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света
17:18Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме
17:03Четыре имени из тысяч: памяти крымских партизан и подпольщиков
16:44Бойцы из Крыма и Новороссии вернулись домой из украинского плена
16:38США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом
16:35Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали
16:26Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников
16:24ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов
16:19Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников
16:09Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз Центробанка
15:57Джанкой получит 17 новых автобусов
15:469-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе
15:37Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА
15:23"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену
15:10В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00
15:04В Севастополе громко по всему побережью
Лента новостейМолния