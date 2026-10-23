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ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов
ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
ВТБ: ключевая ставка 14% сохраняет роль "тихой гавани" для вкладов
Решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку по итогам пятничного заседания сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов, поскольку вкладчики... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T16:24
2026-10-23T16:24
2026-10-23T16:24
втб
банк
кредит
ключевая ставка
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку по итогам пятничного заседания сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов, поскольку вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.При этом в розничном кредитовании остается потенциал для роста в преддверии "высокого сезона" этого года, отмечают в банке.В итоге на рынке сбережений сохраняется интерес к инструментам, позволяющим сочетать доходность и доступность средств. Так, по итогам первых трех кварталов года, по оценкам ВТБ, объем средств на накопительных счетах вырос на 1,5 триллиона рублей, приблизившись к 11 триллионам.А объем розничных пассивов в российских банках за тот же период увеличился на 2% (или на 1,6 триллиона рублей) и превысил 67,4 триллиона рублей. И около 94% прироста пришлось на накопительные счета.На розничном кредитном рынке, по оценкам ВТБ, спрос в отдельных сегментах останется неоднородным: в ипотеке существенную роль продолжит играть рыночная ипотека и объем собственных накоплений заемщиков.При этом рост рынка не означает одинаковой динамики во всех сегментах: так, ипотека прибавит 7,5%, автомобильные кредиты – 15%, заключает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, кредит, ключевая ставка, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку по итогам пятничного заседания сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов, поскольку вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил
ключевую ставку на уровне 14% годовых.
"Решение ЦБ сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов. Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14% годовых поддержит интерес населения к сбережениям. Вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, одновременно разместив часть средств в накопительных счетах с быстрым доступом к деньгам", - говорится в сообщении ВТБ.
При этом в розничном кредитовании остается потенциал для роста в преддверии "высокого сезона" этого года, отмечают в банке.
В итоге на рынке сбережений сохраняется интерес к инструментам, позволяющим сочетать доходность и доступность средств. Так, по итогам первых трех кварталов года, по оценкам ВТБ, объем средств на накопительных счетах вырос на 1,5 триллиона рублей, приблизившись к 11 триллионам.
А объем розничных пассивов в российских банках за тот же период увеличился на 2% (или на 1,6 триллиона рублей) и превысил 67,4 триллиона рублей. И около 94% прироста пришлось на накопительные счета.
На розничном кредитном рынке, по оценкам ВТБ, спрос в отдельных сегментах останется неоднородным: в ипотеке существенную роль продолжит играть рыночная ипотека и объем собственных накоплений заемщиков.
"Розничный рынок адаптировался к текущей процентной среде, и это отражается прежде всего на структуре спроса. Главным драйвером новых выдач выступают кредиты наличными: по нашим оценкам, их продажи вырастут по итогам года на 66%", – прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
При этом рост рынка не означает одинаковой динамики во всех сегментах: так, ипотека прибавит 7,5%, автомобильные кредиты – 15%, заключает он.
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