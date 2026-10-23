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Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме
Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме
Калмыкия планирует активно сотрудничать с Крымом в сфере сельского хозяйства, туризма, детского отдыха и по другим направлениям. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T17:18
2026-10-23T17:18
2026-10-23T17:18
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ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Калмыкия планирует активно сотрудничать с Крымом в сфере сельского хозяйства, туризма, детского отдыха и по другим направлениям. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава Народного хурала (парламента) республики Артем Михайлов на полях состоявшейся в Ялте 45-й конференции Южно-Российской парламентской ассамблеи. Михайлов сообщил журналистам, что на полях конференции парламенты Калмыкии и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве. В комментарии РИА Новости Крым он уточнил, что соглашение предусматривает взаимное сотрудничество, обмен опытом и инициативами, чтобы совершенствовать законодательную базу регионов. Кроме того, Крым является одним из лучших курортов России, а Калмыкия славится своим гостеприимством, там можно познакомиться с культурой, традициям и обычаями этого единственного в Европе буддистского региона, отметил Михайлов. "Думаю, мы будем сотрудничать с Крымом по линии туризма, детского отдыха, молодежной политики. В комплексе это даст большие плюсы для наших регионов", - добавил председатель Народного хурала Калмыкии.В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, калмыкия, туризм, сотрудничество, сельское хозяйство
Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме
Калмыкия планирует сотрудничать с Крымом в туризме и сельском хозяйстве
ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Калмыкия планирует активно сотрудничать с Крымом в сфере сельского хозяйства, туризма, детского отдыха и по другим направлениям. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава Народного хурала (парламента) республики Артем Михайлов на полях состоявшейся в Ялте 45-й конференции Южно-Российской парламентской ассамблеи.
Михайлов сообщил журналистам, что на полях конференции парламенты Калмыкии и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве.
В комментарии РИА Новости Крым он уточнил, что соглашение предусматривает взаимное сотрудничество, обмен опытом и инициативами, чтобы совершенствовать законодательную базу регионов.
"Крым, как и Калмыкия, сельскохозяйственный регион. Сейчас в связи с санкциями и удорожанием топлива у аграриев есть сложности с реализацией зерна. Нужно совместными усилиями добиться субсидирования для производителей, которые сегодня несут убытки. Думаю, в этом направлении мы совместно с Крымом будем работать", - сказал Михайлов.
Кроме того, Крым является одним из лучших курортов России, а Калмыкия славится своим гостеприимством, там можно познакомиться с культурой, традициям и обычаями этого единственного в Европе буддистского региона, отметил Михайлов.
"Думаю, мы будем сотрудничать с Крымом по линии туризма, детского отдыха, молодежной политики. В комплексе это даст большие плюсы для наших регионов", - добавил председатель Народного хурала Калмыкии.
В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.