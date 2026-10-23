https://crimea.ria.ru/20261023/kalmykiya-gotova-sotrudnichat-s-krymom-v-selskom-khozyaystve-i-turizme--1160467741.html

Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме

Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме

Калмыкия планирует активно сотрудничать с Крымом в сфере сельского хозяйства, туризма, детского отдыха и по другим направлениям. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T17:18

2026-10-23T17:18

2026-10-23T17:18

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ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Калмыкия планирует активно сотрудничать с Крымом в сфере сельского хозяйства, туризма, детского отдыха и по другим направлениям. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава Народного хурала (парламента) республики Артем Михайлов на полях состоявшейся в Ялте 45-й конференции Южно-Российской парламентской ассамблеи. Михайлов сообщил журналистам, что на полях конференции парламенты Калмыкии и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве. В комментарии РИА Новости Крым он уточнил, что соглашение предусматривает взаимное сотрудничество, обмен опытом и инициативами, чтобы совершенствовать законодательную базу регионов. Кроме того, Крым является одним из лучших курортов России, а Калмыкия славится своим гостеприимством, там можно познакомиться с культурой, традициям и обычаями этого единственного в Европе буддистского региона, отметил Михайлов. "Думаю, мы будем сотрудничать с Крымом по линии туризма, детского отдыха, молодежной политики. В комплексе это даст большие плюсы для наших регионов", - добавил председатель Народного хурала Калмыкии.В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, калмыкия, туризм, сотрудничество, сельское хозяйство