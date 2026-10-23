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Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз Центробанка - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз Центробанка
Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз Центробанка - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз Центробанка
Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T16:09
2026-10-23T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.По ее словам, Центробанк не пересматривал долгосрочную нейтральную ставку и поэтому оценивает ее в 7,5-8,5% к 2029 году."В нашем базовом прогнозе мы рассчитываем, что перейдем к нейтральной ставке в 2029 году, но на пути к этому потребуется действительно более высокая траектория ключевой ставки", - заявила она.Вместе с тем, в этом году инфляция по прогнозам составит 7,1–7,6%. Факторы, которые привели к этому повышенному уровню, являются временными, отметила Эльвира Набиуллина. По словам главы ЦБ, по мере нормализации ситуации и под влиянием умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция будет замедляться.Ранее Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В регуляторе отметили, что экономика России целом растет умеренными темпами. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Набиуллина опровергла дефицит наличности в РоссииУвеличение лимита страхового возмещения по депозитам – что даст законРост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
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96
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эльвира набиуллина, центробанк рф, банк, банк россии, экономика, цены и тарифы, новости
Как будут расти цены в России в 2027 году - прогноз Центробанка

Центробанк дал прогноз по темпу роста цен в России в начале 2027 года

16:09 23.10.2026
 
© РИА Новости КрымЦены в Крыму
Цены в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"По нашему прогнозу, текущие темпы роста цен вернутся к 4% в течение первого полугодия следующего года", - сказала Набиуллина.
По ее словам, Центробанк не пересматривал долгосрочную нейтральную ставку и поэтому оценивает ее в 7,5-8,5% к 2029 году.
"В нашем базовом прогнозе мы рассчитываем, что перейдем к нейтральной ставке в 2029 году, но на пути к этому потребуется действительно более высокая траектория ключевой ставки", - заявила она.
Вместе с тем, в этом году инфляция по прогнозам составит 7,1–7,6%. Факторы, которые привели к этому повышенному уровню, являются временными, отметила Эльвира Набиуллина. По словам главы ЦБ, по мере нормализации ситуации и под влиянием умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция будет замедляться.
Ранее Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В регуляторе отметили, что экономика России целом растет умеренными темпами. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
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Эльвира НабиуллинаЦентробанк РФБанкБанк РоссииЭкономикаЦены и тарифыНовости
 
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