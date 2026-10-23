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Бойцы из Крыма и Новороссии вернулись домой из украинского плена
Бойцы из Крыма и Новороссии вернулись домой из украинского плена - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Бойцы из Крыма и Новороссии вернулись домой из украинского плена
Среди возвращенных в Россию военнослужащих - 50 из исторических регионов РФ, в том числе Крыма. Их Украина годами отказывалась ранее включать в обменные списки. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T16:44
2026-10-23T16:44
2026-10-23T16:47
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яна лантратова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Среди возвращенных в Россию военнослужащих - 50 из исторических регионов РФ, в том числе Крыма. Их Украина годами отказывалась ранее включать в обменные списки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.В пятницу Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Она отметила, что украинская сторона отказывалась включать их в обменные списки, называя предателями за выбор в пользу России.23 октября также семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных. Российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.19 августа РФ вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, обмен пленными, яна лантратова, новости сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Бойцы из Крыма и Новороссии вернулись домой из украинского плена
50 российских бойцов вернувшихся из украинского плена – жители Новороссии и Крыма
16:44 23.10.2026 (обновлено: 16:47 23.10.2026)