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В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00 - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00
В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00 - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00. Об этом он сказал в пятницу, 23 октября, в ходе совещания по РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T15:10
2026-10-23T15:10
сергей аксенов
крым
энергосистема крыма
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00. Об этом он сказал в пятницу, 23 октября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан в регионах Крыма.При этом, по данным компании "Крымэнерго", на всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.Ранее сообщалось, что с 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снова будут включать уличное освещениеНа 145 улицах Алушты отремонтируют освещениеДвести миллионов на освещение: какой объем работ предстоит Крыму?
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сергей аксенов, крым, энергосистема крыма, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00

В Крыму освещение улиц не будут отключать до 22:00 - решение Аксенова

15:10 23.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВечерний Симферополь
Вечерний Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00. Об этом он сказал в пятницу, 23 октября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан в регионах Крыма.
"Коллеги, по электроснабжению – до 22:00 уличное освещение включайте", – обратился Аксенов к присутствовавшим на заседании главам муниципалитетов республики.
При этом, по данным компании "Крымэнерго", на всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Ранее сообщалось, что с 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.
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