https://crimea.ria.ru/20261023/v-krymu-razreshili-vklyuchat-ulichnoe-osveschenie-do-2200-1160464624.html

В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00

В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00 - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Крыму разрешили включать уличное освещение до 22:00

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00. Об этом он сказал в пятницу, 23 октября, в ходе совещания по РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T15:10

2026-10-23T15:10

2026-10-23T15:10

сергей аксенов

крым

энергосистема крыма

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00. Об этом он сказал в пятницу, 23 октября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан в регионах Крыма.При этом, по данным компании "Крымэнерго", на всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.Ранее сообщалось, что с 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снова будут включать уличное освещениеНа 145 улицах Алушты отремонтируют освещениеДвести миллионов на освещение: какой объем работ предстоит Крыму?

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, энергосистема крыма, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму