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США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом
США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом - РИА Новости Крым, 23.10.2026
США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом
США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области с 29 октября. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома пишет РИА... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T16:38
2026-10-23T16:42
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области с 29 октября. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома пишет РИА Новости.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, алешки, херсонская область, новые регионы россии, политика, белый дом, новости
США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом

Меланья Трамп договорилась о прекращении огня в Алешках с 29 октября - Белый дом

16:38 23.10.2026 (обновлено: 16:42 23.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области с 29 октября. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома пишет РИА Новости.

"Первая леди Меланья Трамп успешно договорилась о прекращении огня между Россией и Украиной в городе Алешки… Локальное прекращение огня начнется 29 октября", - сказано в сообщении Белого дома.

В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.
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СШААлешкиХерсонская областьНовые регионы РоссииПолитикаБелый домНовости
 
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