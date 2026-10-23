https://crimea.ria.ru/20261023/ssha-dogovorilis-o-prekraschenii-ognya-v-aleshkakh---belyy-dom-1160470667.html

США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом

США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом - РИА Новости Крым, 23.10.2026

США договорились о прекращении огня в Алешках - Белый дом

США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области с 29 октября. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома пишет РИА... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T16:38

2026-10-23T16:38

2026-10-23T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области с 29 октября. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома пишет РИА Новости.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261022/krym-gotov-prinyat-zhiteley-aleshek--konstantinov-1160407174.html

сша

алешки

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, алешки, херсонская область, новые регионы россии, политика, белый дом, новости