https://crimea.ria.ru/20261023/v-sevastopole-ulichnoe-osveschenie-budut-vklyuchat-po-utram-1160473889.html

В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам

В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам

В Севастополе скорректировали график работы уличного освещения – оно будет включаться с 06:00 и вечером - до 21:00. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T17:41

2026-10-23T17:41

2026-10-23T17:41

севастополь

михаил развожаев

городская среда

новости севастополя

энергосистема крыма

электросети

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111588/59/1115885939_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_a6cbe8f9336244677bf5c0019615f30e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе скорректировали график работы уличного освещения – оно будет включаться с 06:00 и вечером - до 21:00. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он уточнил, что вечером уличное освещение будет включаться после захода солнца, а отключаться с 21:00.С 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.23 октября глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, городская среда, новости севастополя, энергосистема крыма, электросети