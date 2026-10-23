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В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам
В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам
В Севастополе скорректировали график работы уличного освещения – оно будет включаться с 06:00 и вечером - до 21:00. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T17:41
2026-10-23T17:41
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе скорректировали график работы уличного освещения – оно будет включаться с 06:00 и вечером - до 21:00. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он уточнил, что вечером уличное освещение будет включаться после захода солнца, а отключаться с 21:00.С 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.23 октября глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, городская среда, новости севастополя, энергосистема крыма, электросети
В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам

В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам - Развожаев

17:41 23.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Крыму
Повседневная жизнь в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе скорректировали график работы уличного освещения – оно будет включаться с 06:00 и вечером - до 21:00. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.

"Световой день уже стал короче... Поручил включать уличное освещение в утренние часы с 6:00 - для тех, кто рано уходит на работу или учебу, чтобы они могли комфортно и безопасно добраться до места", – отметил Развожаев.

Он уточнил, что вечером уличное освещение будет включаться после захода солнца, а отключаться с 21:00.
"Это необходимое условие для безопасности города, от которого мы пока отступать не можем", – пояснил губернатор Севастополя.
С 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.
23 октября глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00.
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СевастопольМихаил РазвожаевГородская средаНовости СевастополяЭнергосистема КрымаЭлектросети
 
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