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Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света
Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света
В субботу, 24 октября, жители Джанкойского района Крыма на 14 часов останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T17:31
2026-10-23T17:31
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электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В субботу, 24 октября, жители Джанкойского района Крыма на 14 часов останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00. Ранее сообщалось, что с 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света

Джанкойский район Крыма в субботу на 14 часов останется без света

17:31 23.10.2026
 
© КрымэнергоЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В субботу, 24 октября, жители Джанкойского района Крыма на 14 часов останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
"По заявке Таврического предприятия магистральных электрических сетей для проведения ремонтных работ 24 октября 2026 года, ориентировочно с 06:00 до 20:00, будет отключена подача электроэнергии в Джанкойском районе", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00. Ранее сообщалось, что с 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.
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