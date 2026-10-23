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Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света

Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света

В субботу, 24 октября, жители Джанкойского района Крыма на 14 часов останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T17:31

2026-10-23T17:31

2026-10-23T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В субботу, 24 октября, жители Джанкойского района Крыма на 14 часов останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов разрешил включать уличное освещение в населенных пунктах Крыма до 22:00. Ранее сообщалось, что с 18 сентября в Севастополе начали включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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джанкойский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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