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9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе
9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2026
9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе
В Севастополе иномарка на пешеходном переходе сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T15:46
2026-10-23T15:46
2026-10-23T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка на пешеходном переходе сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.Авария произошла в пятницу в 14:15 на улице Вакуленчика. После аварии мальчик с травмами доставлен в больницу. По данным силовиков, водитель был трезв в момент ДТП. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе
В Севастополе легковушка сбила 9-летнего ребенка на пешеходном переходе