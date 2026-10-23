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9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе
9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2026
9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе
В Севастополе иномарка на пешеходном переходе сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T15:46
2026-10-23T15:46
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка на пешеходном переходе сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.Авария произошла в пятницу в 14:15 на улице Вакуленчика. После аварии мальчик с травмами доставлен в больницу. По данным силовиков, водитель был трезв в момент ДТП. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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севастополь, дтп, госавтоинспекция севастополя, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, дети, новости севастополя
9-летний ребенок попал под колеса авто в Севастополе

В Севастополе легковушка сбила 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

15:46 23.10.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе сбили мальчика
В Севастополе на пешеходном переходе сбили мальчика
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка на пешеходном переходе сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла в пятницу в 14:15 на улице Вакуленчика.
"53-летний водитель легкового автомобиля Hyundai допустил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход. Предварительно установлено, в момент ДТП ребенок мог управлять самокатом", - сказано в сообщении.
После аварии мальчик с травмами доставлен в больницу.
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе сбили мальчика
В Севастополе на пешеходном переходе сбили мальчика
© Полиция Севастополя
В Севастополе на пешеходном переходе сбили мальчика
По данным силовиков, водитель был трезв в момент ДТП. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.
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