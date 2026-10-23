https://crimea.ria.ru/20261023/sevastopol-predlozhil-povysit-limit-skorosti-dlya-avto-pri-ugroze-bpla-1160467421.html

Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА

Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА

Заксобрание Севастополя выступило с инициативой увеличить лимит допустимой скорости для автомобилей при угрозе воздушной атаки. Соответствующее предложение... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T15:37

2026-10-23T15:37

2026-10-23T15:37

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ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя выступило с инициативой увеличить лимит допустимой скорости для автомобилей при угрозе воздушной атаки. Соответствующее предложение рассмотрено на 45-й конференции Южно-Российской парламентской ассамблеи, которая прошла в пятницу в Ливадийском дворце. Как уточни в комментарии РИА Новости Крым глава Заксобрания города Владимир Немцев, водители легковых и грузовых автомобилей подвергаются риску нанесения ударов дронами. При этом, чтобы не попасть под удар, они вынуждены превышать скорость. Это фиксируется камерами, и потом водители получают серьезные штрафы. Кроме того, на заседании ЮРПА Севастополь вынес ряд других инициатив, в том числе по усовершенствованию правового режима экологических троп в особо охраняемых природных территориях. По словам Немцева, сейчас в законодательстве РФ отсутствует четкое понимание, что такое экологическая тропа, а также критерии и требования к их созданию и безопасной эксплуатации. В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, юфо, заксобрание севастополя, владимир немцев, севастополь, экология, безопасность, новости крыма, видео