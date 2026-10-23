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Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА
Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА
Заксобрание Севастополя выступило с инициативой увеличить лимит допустимой скорости для автомобилей при угрозе воздушной атаки. Соответствующее предложение... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T15:37
2026-10-23T15:37
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ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя выступило с инициативой увеличить лимит допустимой скорости для автомобилей при угрозе воздушной атаки. Соответствующее предложение рассмотрено на 45-й конференции Южно-Российской парламентской ассамблеи, которая прошла в пятницу в Ливадийском дворце. Как уточни в комментарии РИА Новости Крым глава Заксобрания города Владимир Немцев, водители легковых и грузовых автомобилей подвергаются риску нанесения ударов дронами. При этом, чтобы не попасть под удар, они вынуждены превышать скорость. Это фиксируется камерами, и потом водители получают серьезные штрафы. Кроме того, на заседании ЮРПА Севастополь вынес ряд других инициатив, в том числе по усовершенствованию правового режима экологических троп в особо охраняемых природных территориях. По словам Немцева, сейчас в законодательстве РФ отсутствует четкое понимание, что такое экологическая тропа, а также критерии и требования к их созданию и безопасной эксплуатации. В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ялта, юфо, заксобрание севастополя, владимир немцев, севастополь, экология, безопасность, новости крыма, видео
Севастополь предложил повысить лимит скорости для авто при угрозе БПЛА

Депутаты Севастополя предложили увеличить лимит скорости для машин при угрозе атаки дронов

15:37 23.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
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ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя выступило с инициативой увеличить лимит допустимой скорости для автомобилей при угрозе воздушной атаки. Соответствующее предложение рассмотрено на 45-й конференции Южно-Российской парламентской ассамблеи, которая прошла в пятницу в Ливадийском дворце.
Как уточни в комментарии РИА Новости Крым глава Заксобрания города Владимир Немцев, водители легковых и грузовых автомобилей подвергаются риску нанесения ударов дронами. При этом, чтобы не попасть под удар, они вынуждены превышать скорость. Это фиксируется камерами, и потом водители получают серьезные штрафы.
"У нас скоростной режим предусматривает превышение скорости до 20 километров в час. Мы предлагаем повысить этот предел от 40 до 60 километров в час при угрозе беспилотной опасности", - уточнил Немцев.
Кроме того, на заседании ЮРПА Севастополь вынес ряд других инициатив, в том числе по усовершенствованию правового режима экологических троп в особо охраняемых природных территориях.
По словам Немцева, сейчас в законодательстве РФ отсутствует четкое понимание, что такое экологическая тропа, а также критерии и требования к их созданию и безопасной эксплуатации.
"Мы предлагаем разграничить такие понятия как туристическая тропа, туристско-рекреационная тропа, экологическая тропа. Также предлагаем проработать на федеральном уровне требования и критерии по их оборудованию и эксплуатации. Кроме того, предлагаем создать единую национальную систему экотроп", - сказал журналистам глава Заксобрания Севастополя.
В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
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ЯлтаЮФОЗаксобрание СевастополяВладимир НемцевСевастопольЭкологияБезопасностьНовости КрымаВидео
 
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