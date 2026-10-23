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Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали
Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали
Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали при украинской атаке на Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T16:35
2026-10-23T16:35
новая каховка
херсонская область
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали при украинской атаке на Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов в своем канале в МАКС.По информации Оганесова, три человека, среди которых ребенок, получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.Врио главы городского округа призвал местных жителей при звуках приближения дронов прятаться в укрытиях, а также попросил не приближаться к обломкам БПЛА, так как они могут быть взрывоопасны.Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотниковАтака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены домаВ Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
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новая каховка, херсонская область, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, новости
Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали

В Новой Каховке при атаке ВСУ по жилым домам погибли два человека и ранен ребенок

16:35 23.10.2026
 
© Врио главы Новой Каховки Владимир Оганесов в МАКСВ Новой Каховке при атаке ВСУ по жилым домам погибли два человека и ранен ребенок
В Новой Каховке при атаке ВСУ по жилым домам погибли два человека и ранен ребенок
© Врио главы Новой Каховки Владимир Оганесов в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали при украинской атаке на Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов в своем канале в МАКС.
"Последствия атаки БПЛА в округе. В селе Райское повреждены два индивидуальных дома. К сожалению, двое жителей погибли", – написал он.
По информации Оганесова, три человека, среди которых ребенок, получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.
Врио главы городского округа призвал местных жителей при звуках приближения дронов прятаться в укрытиях, а также попросил не приближаться к обломкам БПЛА, так как они могут быть взрывоопасны.
Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
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Новая КаховкаХерсонская областьАтаки ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости СВОНовости
 
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