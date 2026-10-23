https://crimea.ria.ru/20261023/ataka-na-novuyu-kakhovku-dva-cheloveka-pogibli-i-troe-postradali-1160470160.html

Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали

Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Атака на Новую Каховку: два человека погибли и трое пострадали

Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали при украинской атаке на Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T16:35

2026-10-23T16:35

2026-10-23T16:35

новая каховка

херсонская область

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали при украинской атаке на Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов в своем канале в МАКС.По информации Оганесова, три человека, среди которых ребенок, получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.Врио главы городского округа призвал местных жителей при звуках приближения дронов прятаться в укрытиях, а также попросил не приближаться к обломкам БПЛА, так как они могут быть взрывоопасны.Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотниковАтака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены домаВ Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, новости