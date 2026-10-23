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Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников
Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников
Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация района в... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T16:26
2026-10-23T16:26
нижегородская область
режим чс
атаки всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация района в своих соцсетях.Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что ночью и утром на территории области силы Минобороны и "Барс-НН" отразили атаку 19 БПЛА. По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя. Также повреждения получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры. Школы в округе переведены на дистанционный режим работы.Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотниковВ море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
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РИА Новости Крым
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96
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нижегородская область, режим чс, атаки всу, происшествия, новости
Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников

В Городецком округе Нижегородской области ввели режим ЧС после атаки дронов

16:26 23.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация района в своих соцсетях.
"Постановлением администрации Городецкого муниципального округа режим функционирования чрезвычайной ситуации установлен с 8.00 23 октября до принятия решения о его снятии", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что ночью и утром на территории области силы Минобороны и "Барс-НН" отразили атаку 19 БПЛА.
По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя. Также повреждения получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры. Школы в округе переведены на дистанционный режим работы.
Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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Нижегородская областьРежим ЧСАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
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