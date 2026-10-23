https://crimea.ria.ru/20261023/rezhim-chs-vveli-v-nizhegorodskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1160469663.html

Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников

Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Режим ЧС ввели в Нижегородской области после атаки беспилотников

Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация района в... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T16:26

2026-10-23T16:26

2026-10-23T16:26

нижегородская область

режим чс

атаки всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация района в своих соцсетях.Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что ночью и утром на территории области силы Минобороны и "Барс-НН" отразили атаку 19 БПЛА. По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя. Также повреждения получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры. Школы в округе переведены на дистанционный режим работы.Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотниковВ море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии

нижегородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, режим чс, атаки всу, происшествия, новости