https://crimea.ria.ru/20261023/dzhankoy-poluchit-17-novykh-avtobusov-1160468246.html
Джанкой получит 17 новых автобусов
Джанкой получит 17 новых автобусов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Джанкой получит 17 новых автобусов
В Джанкое на три городских маршрута, где наблюдается острая нехватка общественного транспорта, поставят 17 новых автобусов. Об этом говорилось в пятницу, 23... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T15:57
2026-10-23T15:57
2026-10-23T15:57
крым
джанкой
автобус
общественный транспорт
арсений козловский
минтранс крыма
сергей аксенов
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860347_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_19a66960665767a0c5446b058e277af6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Джанкое на три городских маршрута, где наблюдается острая нехватка общественного транспорта, поставят 17 новых автобусов. Об этом говорилось в пятницу, 23 октября, в ходе совещания под руководством главы Крыма Сергея Аксенова по вопросам работы с обращениями граждан в регионах.По его словам, всего город получит 17 новых автобусов. Ситуация с нехваткой общественного транспорта на маршрутах Джанкоя будет купирована уже со следующей недели, заверил Козловский.Глава Крыма отметил, что в случае нехватки подвижного состава стоит перераспределить автобусы на маршрутах.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Позже в Крым поступила новая партия пассажирских автобусов большого и среднего классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе запускают новый автобусный маршрутВ Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период
крым
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860347_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c0e99fa56fa9ebf131df1470cf9e50f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкой, автобус, общественный транспорт, арсений козловский, минтранс крыма, сергей аксенов, новости крыма
Джанкой получит 17 новых автобусов
В конце октября на проблемные городские маршруты Джанкоя поставят новые автобусы