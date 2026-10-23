https://crimea.ria.ru/20261023/slival-kievu-dannye-o-vs-rf-zhitel-kryma-otvetit-za-gosizmenu-1160466457.html

"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену

"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену - РИА Новости Крым, 23.10.2026

"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену

Житель Советского района пойдет под суд по обвинению в государственной измене за передачу врагу фотографий передвижения российских военных. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T15:23

2026-10-23T15:23

2026-10-23T15:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Житель Советского района пойдет под суд по обвинению в государственной измене за передачу врагу фотографий передвижения российских военных. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, мужчина – противник проведения спецоперации, сам связался с представителем СБУ, на камеру своего телефона сфотографировал места передвижения и снабжения Вооруженных сил Российской Федерации."Всю собранную информацию он передал в одном из мессенджеров представителю иностранного государства", – сказано в сообщении.Жителя республики задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизменуСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФПередал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право