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"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену
"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену - РИА Новости Крым, 23.10.2026
"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену
Житель Советского района пойдет под суд по обвинению в государственной измене за передачу врагу фотографий передвижения российских военных. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T15:23
2026-10-23T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Житель Советского района пойдет под суд по обвинению в государственной измене за передачу врагу фотографий передвижения российских военных. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, мужчина – противник проведения спецоперации, сам связался с представителем СБУ, на камеру своего телефона сфотографировал места передвижения и снабжения Вооруженных сил Российской Федерации."Всю собранную информацию он передал в одном из мессенджеров представителю иностранного государства", – сказано в сообщении.Жителя республики задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизменуСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФПередал Киеву координаты объектов ВПК: россиянина задержали за госизмену
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госизмена, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право
"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену

Житель Советского района пойдет под суд по обвинению в госизмене

15:23 23.10.2026
 
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Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Житель Советского района пойдет под суд по обвинению в государственной измене за передачу врагу фотографий передвижения российских военных. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, мужчина – противник проведения спецоперации, сам связался с представителем СБУ, на камеру своего телефона сфотографировал места передвижения и снабжения Вооруженных сил Российской Федерации.
"Всю собранную информацию он передал в одном из мессенджеров представителю иностранного государства", – сказано в сообщении.
Жителя республики задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Крыма.
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ГосизменаКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымЗакон и право
 
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