https://crimea.ria.ru/20261023/v-sevastopole-gromko-po-vsemu-poberezhyu-1160466605.html

В Севастополе громко по всему побережью

В Севастополе громко по всему побережью - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Севастополе громко по всему побережью

В Севастополе в пятницу до вечера будут слышны громкие звуки по всему побережью. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T15:04

2026-10-23T15:04

2026-10-23T15:04

севастополь

учения

армия и флот

михаил развожаев

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу до вечера будут слышны громкие звуки по всему побережью. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что учения проходят с применением различных видов оружия и техники.В городе все спокойно, добавил он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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