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В Севастополе громко по всему побережью - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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В Севастополе громко по всему побережью
В Севастополе громко по всему побережью - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Севастополе громко по всему побережью
В Севастополе в пятницу до вечера будут слышны громкие звуки по всему побережью. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T15:04
2026-10-23T15:04
севастополь
учения
армия и флот
михаил развожаев
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу до вечера будут слышны громкие звуки по всему побережью. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что учения проходят с применением различных видов оружия и техники.В городе все спокойно, добавил он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко по всему побережью

В Севастополе громко – идут учения военных

15:04 23.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу до вечера будут слышны громкие звуки по всему побережью. Это связано с учениями военных, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 17:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения", - написал в своем канале в МАКС Развожаев.
Губернатор уточнил, что учения проходят с применением различных видов оружия и техники.
В городе все спокойно, добавил он.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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СевастопольУченияАрмия и флотМихаил РазвожаевНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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