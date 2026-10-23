https://crimea.ria.ru/20261023/kiev-bolshe-ne-proizvodit-elektroenergiyu-1160464448.html

Киев больше не производит электроэнергию

Киев больше не производит электроэнергию - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Киев больше не производит электроэнергию

Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью украинским СМИ. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T14:47

2026-10-23T14:47

2026-10-23T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью украинским СМИ.Он отметил, что от электроэнергии зависят система водоснабжения и работа электротранспорта в Киеве.Ранее украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию, поэтому Киев все больше зависит от работы внешних сетей. Также о поражении ТЭЦ сообщал украинский премьер-министр Сергей Корецкий.Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.14 октября мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей.Кроме того, 23 октября стало известно, что в Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины начались аварийные отключения электричества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областяхВагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновУдары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками

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киев

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украина, киев, виталий кличко, энергосистема украины, в мире, новости