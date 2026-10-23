https://crimea.ria.ru/20261023/aksenov-prigrozil-uvolneniyami-za-nereshennye-voprosy-zhkkh-1160463811.html
Аксенов пригрозил увольнениями за нерешенные вопросы ЖКХ
Аксенов пригрозил увольнениями за нерешенные вопросы ЖКХ - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Аксенов пригрозил увольнениями за нерешенные вопросы ЖКХ
Позитивной динамики в отработке обращений граждан по вопросам ЖКХ в Крыму нет, виновных ждут дисциплинарные взыскания и последующие увольнения. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T14:36
2026-10-23T14:36
2026-10-23T14:43
сергей аксенов
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/05/1153723709_273:65:1280:631_1920x0_80_0_0_b7a617c924d7ddfa20f09379db0eb0b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Позитивной динамики в отработке обращений граждан по вопросам ЖКХ в Крыму нет, виновных ждут дисциплинарные взыскания и последующие увольнения. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в МАКС по итогам совещания по вопросам работы с обращениями граждан в муниципалитетах республики.По его словам, чаще всего обращались за помощью жители Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи и Джанкоя. При этом повторные жалобы показывают, что люди оставались без поддержки органов власти достаточно длительное время, подчеркнул он."Проблемы в том или ином МКД должностные лица должны обнаруживать сами, в результате обходов вверенной им территории, а не дожидаться возмущений со стороны жителей. И не важно, куда обращаются люди, – будь то правительство, администрация, управляющая компания или Единая дежурно-диспетчерская служба, – взаимодействие должно быть устроено таким образом, чтобы информация о проблеме сразу доходила до должностных лиц, которые ее решат", – указал глава республики.Бездействие органов власти любого уровня он назвал категорически недопустимым и пообещал соответствующую реакцию."Будем выяснять, какая управляющая организация ничего не делала, куда ЕДДС передавала обращения, как реагировало курирующее министерство или ведомство. Здесь принцип остается прежним: три накопленных выговора означают увольнение. Все дисциплинарные взыскания будут зафиксированы, приняты к исполнению и вынесены в публичное поле", – пообещал Аксенов.Во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне, заявлял ранее Аксенов и обещал чиновникам "разбор полетов" за нежеланием вникать в проблемы людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновникамиАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/05/1153723709_223:60:1280:853_1920x0_80_0_0_8f0e18e4491c6bf12ee1d11cdad98559.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Аксенов пригрозил увольнениями за нерешенные вопросы ЖКХ
Позитивной динамики в отработке обращений граждан по вопросам ЖКХ в Крыму нет – Аксенов
14:36 23.10.2026 (обновлено: 14:43 23.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Позитивной динамики в отработке обращений граждан по вопросам ЖКХ в Крыму нет, виновных ждут дисциплинарные взыскания и последующие увольнения. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в МАКС по итогам совещания по вопросам работы с обращениями граждан в муниципалитетах республики.
"За неделю с 16 по 22 октября на мое имя поступило 2144 обращения граждан. Преимущественно это вопросы жилищно-коммунального хозяйства: ремонт кровель, благоустройство придомовых и общественных территорий, уличное освещение и освещение в подъездах, уборка мусора, ремонт вентиляционных систем и ремонт лифтов, а также работа общественного транспорта…К сожалению, позитивной динамики в отработке обращений граждан пока не видно", – написал Аксенов.
По его словам, чаще всего обращались за помощью жители Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи и Джанкоя. При этом повторные жалобы показывают, что люди оставались без поддержки органов власти достаточно длительное время, подчеркнул он.
"Проблемы в том или ином МКД должностные лица должны обнаруживать сами, в результате обходов вверенной им территории, а не дожидаться возмущений со стороны жителей. И не важно, куда обращаются люди, – будь то правительство, администрация, управляющая компания или Единая дежурно-диспетчерская служба, – взаимодействие должно быть устроено таким образом, чтобы информация о проблеме сразу доходила до должностных лиц, которые ее решат", – указал глава республики.
Бездействие органов власти любого уровня он назвал категорически недопустимым и пообещал соответствующую реакцию.
"Будем выяснять, какая управляющая организация ничего не делала, куда ЕДДС передавала обращения, как реагировало курирующее министерство или ведомство. Здесь принцип остается прежним: три накопленных выговора означают увольнение. Все дисциплинарные взыскания будут зафиксированы, приняты к исполнению и вынесены в публичное поле", – пообещал Аксенов.
Во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне, заявлял ранее Аксенов и обещал чиновникам "разбор полетов"
за нежеланием вникать в проблемы людей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: