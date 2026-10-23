https://crimea.ria.ru/20261023/aksenov-prigrozil-uvolneniyami-za-nereshennye-voprosy-zhkkh-1160463811.html

Аксенов пригрозил увольнениями за нерешенные вопросы ЖКХ

Аксенов пригрозил увольнениями за нерешенные вопросы ЖКХ - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Аксенов пригрозил увольнениями за нерешенные вопросы ЖКХ

Позитивной динамики в отработке обращений граждан по вопросам ЖКХ в Крыму нет, виновных ждут дисциплинарные взыскания и последующие увольнения. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T14:36

2026-10-23T14:36

2026-10-23T14:43

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Позитивной динамики в отработке обращений граждан по вопросам ЖКХ в Крыму нет, виновных ждут дисциплинарные взыскания и последующие увольнения. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в МАКС по итогам совещания по вопросам работы с обращениями граждан в муниципалитетах республики.По его словам, чаще всего обращались за помощью жители Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи и Джанкоя. При этом повторные жалобы показывают, что люди оставались без поддержки органов власти достаточно длительное время, подчеркнул он."Проблемы в том или ином МКД должностные лица должны обнаруживать сами, в результате обходов вверенной им территории, а не дожидаться возмущений со стороны жителей. И не важно, куда обращаются люди, – будь то правительство, администрация, управляющая компания или Единая дежурно-диспетчерская служба, – взаимодействие должно быть устроено таким образом, чтобы информация о проблеме сразу доходила до должностных лиц, которые ее решат", – указал глава республики.Бездействие органов власти любого уровня он назвал категорически недопустимым и пообещал соответствующую реакцию."Будем выяснять, какая управляющая организация ничего не делала, куда ЕДДС передавала обращения, как реагировало курирующее министерство или ведомство. Здесь принцип остается прежним: три накопленных выговора означают увольнение. Все дисциплинарные взыскания будут зафиксированы, приняты к исполнению и вынесены в публичное поле", – пообещал Аксенов.Во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне, заявлял ранее Аксенов и обещал чиновникам "разбор полетов" за нежеланием вникать в проблемы людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновникамиАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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