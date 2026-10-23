https://crimea.ria.ru/20261023/aksenov-razreshil-krymtrolleybusu-arendovat-avtobusy-u-chastnikov-1160469340.html

Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников

Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T16:19

2026-10-23T16:19

2026-10-23T16:19

крым

сергей аксенов

крымтроллейбус

автобус

общественный транспорт

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/13/1136681880_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_951a09dadff639bef364ac3fe1db3e10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить общественным транспортом все маршруты. Об этом глава республики заявил в пятницу, 23 октября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан в регионах Крыма.По его словам, главная задача – обеспечить необходимое количество автобусов на маршртах утром и вечером. Аксенов поручил подготовить и опубликовать условия аренды, чтобы владельцы автобусов могли с ними ознакомиться.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Позже в Крым поступила новая партия пассажирских автобусов большого и среднего классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе запускают новый автобусный маршрутВ Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период

https://crimea.ria.ru/20261023/dzhankoy-poluchit-17-novykh-avtobusov-1160468246.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, крымтроллейбус, автобус, общественный транспорт, новости крыма