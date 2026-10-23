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Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников
Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T16:19
2026-10-23T16:19
крым
сергей аксенов
крымтроллейбус
автобус
общественный транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить общественным транспортом все маршруты. Об этом глава республики заявил в пятницу, 23 октября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан в регионах Крыма.По его словам, главная задача – обеспечить необходимое количество автобусов на маршртах утром и вечером. Аксенов поручил подготовить и опубликовать условия аренды, чтобы владельцы автобусов могли с ними ознакомиться.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Позже в Крым поступила новая партия пассажирских автобусов большого и среднего классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе запускают новый автобусный маршрутВ Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период
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крым, сергей аксенов, крымтроллейбус, автобус, общественный транспорт, новости крыма
Аксенов разрешил "Крымтроллейбусу" арендовать автобусы у частников

"Крымтроллейбус" задействует частный транспорт для обеспечения муниципальных маршрутов

16:19 23.10.2026
 
© Минтранс КрымаМеждугородний автобус
Междугородний автобус
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить общественным транспортом все маршруты. Об этом глава республики заявил в пятницу, 23 октября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан в регионах Крыма.

"Я разрешаю "Крымтроллейбусу" брать в аренду автобусы у частников и ставить дополнительно на маршруты. Если мы проверим регистрацию автобусов на полуострове, то увидим, что их количество превышает все возможные пределы. Поговорите с частниками, я уверен, что большинство из них согласится на условиях оплаты дать в эксплуатацию подвижной состав", – сказал Аксенов.

По его словам, главная задача – обеспечить необходимое количество автобусов на маршртах утром и вечером. Аксенов поручил подготовить и опубликовать условия аренды, чтобы владельцы автобусов могли с ними ознакомиться.
В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Позже в Крым поступила новая партия пассажирских автобусов большого и среднего классов.
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