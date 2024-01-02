https://crimea.ria.ru/20240102/pensionerka-v-sevastopole-prodala-kvartiru-i-otdala-85-mln-moshennikam-1133954436.html
Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
В Севастополе пенсионерка перечислила дистанционным мошенникам 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T20:02
2024-01-02T20:02
2024-01-02T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка перечислила дистанционным мошенникам 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции города.Как рассказали в ведомстве, злоумышленники похитили денежные сбережения под предлогом защиты банковского счета и вынудили потерпевшую продать квартиру.После этого злоумышленник вместе с подельниками снова связался с потерпевшей по телефону и сообщил, что принадлежащую ей квартиру пытаются продать аферисты по подложным документам. Телефонные мошенники убедили перепуганную женщину как можно быстрее продать жилье и перечислить вырученные деньги на продиктованный счет.Во время общения с пенсионеркой злоумышленники требовали беспрекословно выполнять свои инструкции и хранить общение с ними в строжайшей тайне, в противном случае грозили потерей всех сбережений и жилплощади. Выполнив указания позвонивших, потерпевшая продала квартиру за 5 миллионов рублей и перечислила деньги дистанционным мошенникам.Только осознав, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество"."Уважаемые граждане! Дистанционные мошенники постоянно совершенствуют свои преступные схемы, чтобы похищать ваши деньги. Для того, чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, нужно запомнить, что если вам позвонили и сообщили о любых проблемах с банковским счетом или о каких-либо других неприятностях имущественного характера – это дистанционные мошенники! Немедленно прекратите разговор, самостоятельно перезвоните по телефону 102 и сообщите об инциденте. Ни в коем случае не выполняйте никаких инструкций, касающихся перечисления ваших денежных сбережений или продажи имущества!" – предостерегли в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллионаБдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаМошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе
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севастополь, мошенничество, новости, новости крыма, происшествия
Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
Продала квартиру и отдала 8,5 миллионов мошенникам пенсионерка в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка перечислила дистанционным мошенникам 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции города.
Как рассказали в ведомстве, злоумышленники похитили денежные сбережения под предлогом защиты банковского счета и вынудили потерпевшую продать квартиру.
"Установлено, что 70-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются похитить с ее банковских счетов денежные сбережения. Незнакомец убедил женщину обналичить все свои сбережения, почти 3,5 миллионов рублей, и перечислить на якобы безопасный счет", – рассказали в полиции.
После этого злоумышленник вместе с подельниками снова связался с потерпевшей по телефону и сообщил, что принадлежащую ей квартиру пытаются продать аферисты по подложным документам. Телефонные мошенники убедили перепуганную женщину как можно быстрее продать жилье и перечислить вырученные деньги на продиктованный счет.
Во время общения с пенсионеркой злоумышленники требовали беспрекословно выполнять свои инструкции и хранить общение с ними в строжайшей тайне, в противном случае грозили потерей всех сбережений и жилплощади. Выполнив указания позвонивших, потерпевшая продала квартиру за 5 миллионов рублей и перечислила деньги дистанционным мошенникам.
Только осознав, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
"Уважаемые граждане! Дистанционные мошенники постоянно совершенствуют свои преступные схемы, чтобы похищать ваши деньги. Для того, чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, нужно запомнить, что если вам позвонили и сообщили о любых проблемах с банковским счетом или о каких-либо других неприятностях имущественного характера – это дистанционные мошенники! Немедленно прекратите разговор, самостоятельно перезвоните по телефону 102 и сообщите об инциденте. Ни в коем случае не выполняйте никаких инструкций, касающихся перечисления ваших денежных сбережений или продажи имущества!" – предостерегли в полиции.
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