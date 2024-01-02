https://crimea.ria.ru/20240102/pensionerka-v-sevastopole-prodala-kvartiru-i-otdala-85-mln-moshennikam-1133954436.html

Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам

Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам

В Севастополе пенсионерка перечислила дистанционным мошенникам 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T20:02

2024-01-02T20:02

2024-01-02T20:02

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка перечислила дистанционным мошенникам 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции города.Как рассказали в ведомстве, злоумышленники похитили денежные сбережения под предлогом защиты банковского счета и вынудили потерпевшую продать квартиру.После этого злоумышленник вместе с подельниками снова связался с потерпевшей по телефону и сообщил, что принадлежащую ей квартиру пытаются продать аферисты по подложным документам. Телефонные мошенники убедили перепуганную женщину как можно быстрее продать жилье и перечислить вырученные деньги на продиктованный счет.Во время общения с пенсионеркой злоумышленники требовали беспрекословно выполнять свои инструкции и хранить общение с ними в строжайшей тайне, в противном случае грозили потерей всех сбережений и жилплощади. Выполнив указания позвонивших, потерпевшая продала квартиру за 5 миллионов рублей и перечислила деньги дистанционным мошенникам.Только осознав, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество"."Уважаемые граждане! Дистанционные мошенники постоянно совершенствуют свои преступные схемы, чтобы похищать ваши деньги. Для того, чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, нужно запомнить, что если вам позвонили и сообщили о любых проблемах с банковским счетом или о каких-либо других неприятностях имущественного характера – это дистанционные мошенники! Немедленно прекратите разговор, самостоятельно перезвоните по телефону 102 и сообщите об инциденте. Ни в коем случае не выполняйте никаких инструкций, касающихся перечисления ваших денежных сбережений или продажи имущества!" – предостерегли в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллионаБдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаМошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, новости, новости крыма, происшествия