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В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона
В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона - РИА Новости Крым, 29.12.2023
В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона
Курьер, подозреваемый в хищении у пенсионерок 998 тысяч рублей, был задержан севастопольскими оперативниками по горячим следам. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T10:56
2023-12-29T10:56
2023-12-29T10:56
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полиция севастополя
происшествия
мошенничество
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Курьер, подозреваемый в хищении у пенсионерок 998 тысяч рублей, был задержан севастопольскими оперативниками по горячим следам. Об этом сообщили в полиции города.Задержанным оказался 47-летний ростовчанин, его подозревают в хищении денег по мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП".Как рассказали в пресс-службе ведомства, практически одновременно двум севастопольским пенсионеркам позвонили неизвестные, и, представившись правоохранителями, сообщили, что их родные попали в аварию. Аферисты потребовали срочно заплатить крупную сумму денег для урегулирования ситуации. За деньгами к потерпевшим приезжал курьер, лицо которого было скрыто медицинской маской.В отношении задержанного начато уголовное производство, мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.Ранее сообщалось, что симферопольского подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам.За предыдущую неделю телефонные мошенники лишили крымчан десяти миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 73 гражданина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД во вторник, 26 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделюМошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе
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крым, севастополь, полиция севастополя, происшествия, мошенничество, общество, новости крыма
В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона
В Севастополе за хищение у пенсионерок 998 тысяч рублей по горячим следам задержан курьер
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Курьер, подозреваемый в хищении у пенсионерок 998 тысяч рублей, был задержан севастопольскими оперативниками по горячим следам. Об этом сообщили в полиции города.
Задержанным оказался 47-летний ростовчанин, его подозревают в хищении денег по мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП".
Как рассказали в пресс-службе ведомства, практически одновременно двум севастопольским пенсионеркам позвонили неизвестные, и, представившись правоохранителями, сообщили, что их родные попали в аварию. Аферисты потребовали срочно заплатить крупную сумму денег для урегулирования ситуации. За деньгами к потерпевшим приезжал курьер, лицо которого было скрыто медицинской маской.
"Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его сразу же после визита к очередной потерпевшей. В ходе личного досмотра у пособника мошенников были обнаружены и изъяты денежные средства, которые он похитил у женщин, в сумме 998 тысяч рублей. Изъятые деньги будут возвращены пенсионеркам", - говорится в Telegram-сообщении.
В отношении задержанного начато уголовное производство, мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что симферопольского подростка подозревают в пособничестве
телефонным мошенникам.
За предыдущую неделю телефонные мошенники лишили
крымчан десяти миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 73 гражданина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД во вторник, 26 декабря.
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