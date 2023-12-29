https://crimea.ria.ru/20231229/v-sevastopole-po-goryachim-sledam-zaderzhan-kurer-za-khischenie-milliona-1133893436.html

В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона

В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона - РИА Новости Крым, 29.12.2023

В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона

Курьер, подозреваемый в хищении у пенсионерок 998 тысяч рублей, был задержан севастопольскими оперативниками по горячим следам. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T10:56

2023-12-29T10:56

2023-12-29T10:56

крым

севастополь

полиция севастополя

происшествия

мошенничество

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Курьер, подозреваемый в хищении у пенсионерок 998 тысяч рублей, был задержан севастопольскими оперативниками по горячим следам. Об этом сообщили в полиции города.Задержанным оказался 47-летний ростовчанин, его подозревают в хищении денег по мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП".Как рассказали в пресс-службе ведомства, практически одновременно двум севастопольским пенсионеркам позвонили неизвестные, и, представившись правоохранителями, сообщили, что их родные попали в аварию. Аферисты потребовали срочно заплатить крупную сумму денег для урегулирования ситуации. За деньгами к потерпевшим приезжал курьер, лицо которого было скрыто медицинской маской.В отношении задержанного начато уголовное производство, мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.Ранее сообщалось, что симферопольского подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам.За предыдущую неделю телефонные мошенники лишили крымчан десяти миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 73 гражданина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД во вторник, 26 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделюМошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, полиция севастополя, происшествия, мошенничество, общество, новости крыма