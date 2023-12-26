https://crimea.ria.ru/20231226/zhiteli-kryma-za-nedelyu-otdali-moshennikam-bolee-10-millionov-rubley-1133803863.html

Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

Телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T21:21

2023-12-26T21:21

2023-12-26T21:21

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.30 граждан были обмануты через звонки, в том числе через мессенджеры. Использовали аферисты и логотип одного из ведущих банков Крыма. Поверив в истории мошенников, крымчане отдали им 6 миллионов 909 тысяч 760 рублей. 33 человека обманули аферисты через интернет-сайты и социальные сети.10 крымчан перешли по ссылкам от неизвестного источника и лишились на своих счетах 678 тысяч 317 рублей.Полиция напоминает, что не нужно верить людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаВ Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублейОстерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), деньги, телефон, интернет, общество, происшествия