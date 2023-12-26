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Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей
Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей
Телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T21:21
2023-12-26T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.30 граждан были обмануты через звонки, в том числе через мессенджеры. Использовали аферисты и логотип одного из ведущих банков Крыма. Поверив в истории мошенников, крымчане отдали им 6 миллионов 909 тысяч 760 рублей. 33 человека обманули аферисты через интернет-сайты и социальные сети.10 крымчан перешли по ссылкам от неизвестного источника и лишились на своих счетах 678 тысяч 317 рублей.Полиция напоминает, что не нужно верить людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаВ Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублейОстерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), деньги, телефон, интернет, общество, происшествия
Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

Более 10 миллионов рублей отдали мошенникам жители Крыма за неделю

21:21 26.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с телефоном
Женщина с телефоном - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"В период с 18 по 24 декабря в полицию обратились 73 гражданина. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет 10 миллионов 816 тысяч 549 рублей", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

30 граждан были обмануты через звонки, в том числе через мессенджеры. Использовали аферисты и логотип одного из ведущих банков Крыма. Поверив в истории мошенников, крымчане отдали им 6 миллионов 909 тысяч 760 рублей.
33 человека обманули аферисты через интернет-сайты и социальные сети.

"На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров, предложения о работе через Интернет-сайты, информацию о легком заработке путем инвестиций. В результате жители полуострова лишились 3 миллионов 228 тысяч 472 рублей", – уточняют в МВД по Республике Крым.

10 крымчан перешли по ссылкам от неизвестного источника и лишились на своих счетах 678 тысяч 317 рублей.
Полиция напоминает, что не нужно верить людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции.
"Не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников. Не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении "легких" денег. Никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас", – предупреждают в МВД по РК.
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