https://crimea.ria.ru/20231220/v-sbere-pomogli-pensioneru-iz-kerchi-spasti-ot-moshennikov-650-tys-rubley-1133679491.html

В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей

В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей

С начала текущего года сотрудники Сбера в южных регионах России помогли клиентам спасти от кибермошенников более 140 миллионов рублей, один из последних случаев РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T13:50

2023-12-20T13:50

2023-12-20T13:50

сбер

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. С начала текущего года сотрудники Сбера в южных регионах России помогли клиентам спасти от кибермошенников более 140 миллионов рублей, один из последних случаев произошел в Керчи, где пенсионер хотел перевести аферистам 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка.Побуждение к опасным действиямВ последнее время самой распространенной схемой обмана стали звонки от якобы представителей банка или правоохранительных органов, однако появляются и новые схемы, в которых сами пострадавшие могут получить реальный тюремный срок.Используя методы социальной инженерии, аферисты побуждают своих жертв к опасным действиям — нападениям на социальные и инфраструктурные объекты. Зачастую, под различными предлогами злоумышленники убеждают человека оформить кредит или перевести деньги на "безопасный счет". Иногда после того, как средства оказались в руках мошенников, они предлагают вернуть похищенные деньги при условии выполнения "задания". Среди таких "поручений" могут быть обливание зеленкой сотрудника банка, который якобы причастен к краже денег, поджог офиса или использование пиротехнических средств в банковских зонах самообслуживания, говорится в сообщении.Случай в КерчиОдин из примеров мошенничества произошел в Керчи. В офис Сбера обратился пожилой мужчина для перевода крупной суммы денег неизвестному ему человеку. Обратив внимание на странное поведение клиента и характер перевода крупной суммы, у менеджера банка возникли подозрения, что пенсионер находится под влиянием злоумышленников.Узнав о ситуации, сотрудник банка предупредила мужчину о возможном мошенничестве и рассказала о частых схемах подобных преступлений. В результате пенсионер осознал, что попал под влияние злоумышленников. Теперь этим делом занимаются правоохранительные органы.Правила безопасностиДля того, чтобы не стать жертвой мошенников специалисты банка советуют следовать ряду простых правил.Во-первых, нельзя сообщать никому по телефону, в мессенджерах и социальных сетях номер своей банковской карты, срок ее действия и трехзначный код на обороте, а также коды из СМС. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают такую информацию.Во-вторых, при любых сомнениях во время телефонного разговора стоит положить трубку и обратиться в банк по официальному номеру, указанному на оборотной стороне карты, или прийти в ближайшее отделение для уточнения информации.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, керчь, мошенничество, общество, безопасность, новости, крым