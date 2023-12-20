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В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей
В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей
С начала текущего года сотрудники Сбера в южных регионах России помогли клиентам спасти от кибермошенников более 140 миллионов рублей, один из последних случаев РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T13:50
2023-12-20T13:50
сбер
керчь
мошенничество
общество
безопасность
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. С начала текущего года сотрудники Сбера в южных регионах России помогли клиентам спасти от кибермошенников более 140 миллионов рублей, один из последних случаев произошел в Керчи, где пенсионер хотел перевести аферистам 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка.Побуждение к опасным действиямВ последнее время самой распространенной схемой обмана стали звонки от якобы представителей банка или правоохранительных органов, однако появляются и новые схемы, в которых сами пострадавшие могут получить реальный тюремный срок.Используя методы социальной инженерии, аферисты побуждают своих жертв к опасным действиям — нападениям на социальные и инфраструктурные объекты. Зачастую, под различными предлогами злоумышленники убеждают человека оформить кредит или перевести деньги на "безопасный счет". Иногда после того, как средства оказались в руках мошенников, они предлагают вернуть похищенные деньги при условии выполнения "задания". Среди таких "поручений" могут быть обливание зеленкой сотрудника банка, который якобы причастен к краже денег, поджог офиса или использование пиротехнических средств в банковских зонах самообслуживания, говорится в сообщении.Случай в КерчиОдин из примеров мошенничества произошел в Керчи. В офис Сбера обратился пожилой мужчина для перевода крупной суммы денег неизвестному ему человеку. Обратив внимание на странное поведение клиента и характер перевода крупной суммы, у менеджера банка возникли подозрения, что пенсионер находится под влиянием злоумышленников.Узнав о ситуации, сотрудник банка предупредила мужчину о возможном мошенничестве и рассказала о частых схемах подобных преступлений. В результате пенсионер осознал, что попал под влияние злоумышленников. Теперь этим делом занимаются правоохранительные органы.Правила безопасностиДля того, чтобы не стать жертвой мошенников специалисты банка советуют следовать ряду простых правил.Во-первых, нельзя сообщать никому по телефону, в мессенджерах и социальных сетях номер своей банковской карты, срок ее действия и трехзначный код на обороте, а также коды из СМС. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают такую информацию.Во-вторых, при любых сомнениях во время телефонного разговора стоит положить трубку и обратиться в банк по официальному номеру, указанному на оборотной стороне карты, или прийти в ближайшее отделение для уточнения информации.
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
сбер, керчь, мошенничество, общество, безопасность, новости, крым
В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей

В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тысяч рублей

13:50 20.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. С начала текущего года сотрудники Сбера в южных регионах России помогли клиентам спасти от кибермошенников более 140 миллионов рублей, один из последних случаев произошел в Керчи, где пенсионер хотел перевести аферистам 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка.

Побуждение к опасным действиям

В последнее время самой распространенной схемой обмана стали звонки от якобы представителей банка или правоохранительных органов, однако появляются и новые схемы, в которых сами пострадавшие могут получить реальный тюремный срок.
Используя методы социальной инженерии, аферисты побуждают своих жертв к опасным действиям — нападениям на социальные и инфраструктурные объекты. Зачастую, под различными предлогами злоумышленники убеждают человека оформить кредит или перевести деньги на "безопасный счет". Иногда после того, как средства оказались в руках мошенников, они предлагают вернуть похищенные деньги при условии выполнения "задания". Среди таких "поручений" могут быть обливание зеленкой сотрудника банка, который якобы причастен к краже денег, поджог офиса или использование пиротехнических средств в банковских зонах самообслуживания, говорится в сообщении.

Случай в Керчи

Один из примеров мошенничества произошел в Керчи. В офис Сбера обратился пожилой мужчина для перевода крупной суммы денег неизвестному ему человеку. Обратив внимание на странное поведение клиента и характер перевода крупной суммы, у менеджера банка возникли подозрения, что пенсионер находится под влиянием злоумышленников.
Сотрудник банка выяснила, что мужчина переводит деньги на "обучение и ставки на бирже", на это его уговорили неизвестные люди через звонки и переписки в мессенджере. Поддавшись на заверения в скором обогащении, мужчина уже взял кредит в другом банке на 650 тысяч рублей и пришел в отделение Сбера, чтобы перевести их на счет мошенникам.
Узнав о ситуации, сотрудник банка предупредила мужчину о возможном мошенничестве и рассказала о частых схемах подобных преступлений. В результате пенсионер осознал, что попал под влияние злоумышленников. Теперь этим делом занимаются правоохранительные органы.

Правила безопасности

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников специалисты банка советуют следовать ряду простых правил.
Во-первых, нельзя сообщать никому по телефону, в мессенджерах и социальных сетях номер своей банковской карты, срок ее действия и трехзначный код на обороте, а также коды из СМС. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают такую информацию.
Во-вторых, при любых сомнениях во время телефонного разговора стоит положить трубку и обратиться в банк по официальному номеру, указанному на оборотной стороне карты, или прийти в ближайшее отделение для уточнения информации.
 
СберКерчьМошенничествоОбществоБезопасностьНовостиКрым
 
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