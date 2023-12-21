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Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника
Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника
Симферопольский пенсионер "вывел на чистую воду" мошенников, работавших по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", а его сын задержал курьера и передал его... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T18:37
2023-12-21T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Симферопольский пенсионер "вывел на чистую воду" мошенников, работавших по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", а его сын задержал курьера и передал его правоохранителям, сообщает пресс-служба республиканского МВД.По данным пресс-службы, 84-летний житель Симферополя обратился к полиции и сообщил о подозрительном звоне от "сотрудника силовых органов", который сообщил о ДТП, виновником которого якобы является сын пенсионера, и потребовал 800 тысяч рублей для возмещения морального и материального ущерба пострадавшей стороне. Деньги нужно было передать курьеру.Задержанным оказался 18-летний уроженец Джанкойского района, который приехал в столицу на учебу. Студент во всем признался и пояснил, что нашел незаконную "работу" в интернете, там же получал от координатора адреса, по которым должен был забирать деньги и отправлять их на указанные счета, оставляя себе 10% от суммы. Теперь студенту предстоит отвечать перед законом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильниковЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделюПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
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крым, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, мошенничество, общество, новости крыма
Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника

В Симферополе пенсионер с сыном задержали курьера группы мошенников

18:37 21.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Симферопольский пенсионер "вывел на чистую воду" мошенников, работавших по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", а его сын задержал курьера и передал его правоохранителям, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным пресс-службы, 84-летний житель Симферополя обратился к полиции и сообщил о подозрительном звоне от "сотрудника силовых органов", который сообщил о ДТП, виновником которого якобы является сын пенсионера, и потребовал 800 тысяч рублей для возмещения морального и материального ущерба пострадавшей стороне. Деньги нужно было передать курьеру.
"Пенсионер вначале испугался за родного человека и согласился на условия собеседника. Однако, оценив ситуацию, перезвонил сыну, который сообщил, что в аварию не попадал, и добавил, что сейчас приедет. Подходя к квартире родителя, мужчина увидел, что из жилища выбегает парень. Он схватил его и удерживал до приезда полиции", - сказано в сообщении.
Задержанным оказался 18-летний уроженец Джанкойского района, который приехал в столицу на учебу. Студент во всем признался и пояснил, что нашел незаконную "работу" в интернете, там же получал от координатора адреса, по которым должен был забирать деньги и отправлять их на указанные счета, оставляя себе 10% от суммы. Теперь студенту предстоит отвечать перед законом.
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