https://crimea.ria.ru/20231221/bditelnyy-pensioner-iz-simferopolya-poymal-moshennika-1133714606.html
Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника
Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника
Симферопольский пенсионер "вывел на чистую воду" мошенников, работавших по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", а его сын задержал курьера и передал его... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T18:37
2023-12-21T18:37
2023-12-21T18:37
крым
симферополь
мвд по республике крым
происшествия
мошенничество
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261876_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e353b30ec17c1b67a8fc0ca6648c4a10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Симферопольский пенсионер "вывел на чистую воду" мошенников, работавших по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", а его сын задержал курьера и передал его правоохранителям, сообщает пресс-служба республиканского МВД.По данным пресс-службы, 84-летний житель Симферополя обратился к полиции и сообщил о подозрительном звоне от "сотрудника силовых органов", который сообщил о ДТП, виновником которого якобы является сын пенсионера, и потребовал 800 тысяч рублей для возмещения морального и материального ущерба пострадавшей стороне. Деньги нужно было передать курьеру.Задержанным оказался 18-летний уроженец Джанкойского района, который приехал в столицу на учебу. Студент во всем признался и пояснил, что нашел незаконную "работу" в интернете, там же получал от координатора адреса, по которым должен был забирать деньги и отправлять их на указанные счета, оставляя себе 10% от суммы. Теперь студенту предстоит отвечать перед законом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильниковЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделюПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261876_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e4e48e12a47f78ed1907f4e96c7aebc6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, мошенничество, общество, новости крыма
Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника
В Симферополе пенсионер с сыном задержали курьера группы мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Симферопольский пенсионер "вывел на чистую воду" мошенников, работавших по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", а его сын задержал курьера и передал его правоохранителям, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным пресс-службы, 84-летний житель Симферополя обратился к полиции и сообщил о подозрительном звоне от "сотрудника силовых органов", который сообщил о ДТП, виновником которого якобы является сын пенсионера, и потребовал 800 тысяч рублей для возмещения морального и материального ущерба пострадавшей стороне. Деньги нужно было передать курьеру.
"Пенсионер вначале испугался за родного человека и согласился на условия собеседника. Однако, оценив ситуацию, перезвонил сыну, который сообщил, что в аварию не попадал, и добавил, что сейчас приедет. Подходя к квартире родителя, мужчина увидел, что из жилища выбегает парень. Он схватил его и удерживал до приезда полиции", - сказано в сообщении.
Задержанным оказался 18-летний уроженец Джанкойского района, который приехал в столицу на учебу. Студент во всем признался и пояснил, что нашел незаконную "работу" в интернете, там же получал от координатора адреса, по которым должен был забирать деньги и отправлять их на указанные счета, оставляя себе 10% от суммы. Теперь студенту предстоит отвечать перед законом.
Читайте также на РИА Новости Крым: