https://crimea.ria.ru/20231221/bditelnyy-pensioner-iz-simferopolya-poymal-moshennika-1133714606.html

Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника

Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника

Симферопольский пенсионер "вывел на чистую воду" мошенников, работавших по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", а его сын задержал курьера и передал его... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T18:37

2023-12-21T18:37

2023-12-21T18:37

крым

симферополь

мвд по республике крым

происшествия

мошенничество

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261876_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e353b30ec17c1b67a8fc0ca6648c4a10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Симферопольский пенсионер "вывел на чистую воду" мошенников, работавших по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", а его сын задержал курьера и передал его правоохранителям, сообщает пресс-служба республиканского МВД.По данным пресс-службы, 84-летний житель Симферополя обратился к полиции и сообщил о подозрительном звоне от "сотрудника силовых органов", который сообщил о ДТП, виновником которого якобы является сын пенсионера, и потребовал 800 тысяч рублей для возмещения морального и материального ущерба пострадавшей стороне. Деньги нужно было передать курьеру.Задержанным оказался 18-летний уроженец Джанкойского района, который приехал в столицу на учебу. Студент во всем признался и пояснил, что нашел незаконную "работу" в интернете, там же получал от координатора адреса, по которым должен был забирать деньги и отправлять их на указанные счета, оставляя себе 10% от суммы. Теперь студенту предстоит отвечать перед законом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильниковЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделюПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, мошенничество, общество, новости крыма