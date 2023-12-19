Рейтинг@Mail.ru
Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/zhiteli-kryma-otdali-moshennikam-26-millionov-rubley-za-nedelyu-1133644933.html
Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
Жители полуострова за неделю отдали аферистам более двух десятков миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T22:32
2023-12-19T22:32
мошенничество
крым
общество
мвд по республике крым
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110774/64/1107746436_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_2799fd4c28e161ad51d5bdc357ff6093.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Жители полуострова за неделю отдали аферистам более двух десятков миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.56 граждан были обмануты с помощью звонков, 44 из которых были осуществлены через мессенджеры Вайбер, Вотсап и Телеграм. В некоторых случаях мошенники использовали логотип одного из ведущих банков Крыма.Кроме того, они представлялись специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Поверив в истории аферистов, крымчане потеряли 24 миллиона 261 тысячу 136 рублей.26 человек удалось обмануть преступникам через интернет-сайты и социальные сети."На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров, предложения о работе, информацию о легком заработке путем инвестиций", - уточняют в МВД по РК.В результате этих действий жители полуострова лишились 1 миллиона 602 тысяч 255 рублей.Еще девять жертв мошенников потеряли на своих счетах 877 тысяч 949 рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.Правоохранительные органы в очередной раз призывают быть бдительными и не верить людям, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и работниками банковской сферы, сообщая, что сиюминутно с вашего денежного счета совершаются какие-либо транзакции.Также просят не переходить по неизвестным ссылкам, которые поступают через мессенджеры от сторонних источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма получают ложные сообщения о компенсацияхПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаПочти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделю
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110774/64/1107746436_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_201b721a4a30bb8329530d3d0844d9e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, общество, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма
Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю

26 миллионов рублей отдали мошенником жители Крыма за неделю

22:32 19.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Жители полуострова за неделю отдали аферистам более двух десятков миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"В период с 11 по 17 декабря в полицию обратился 91 гражданин. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила 26 миллионов 741 тысячу 340 рублей", - говорится в сообщении.

56 граждан были обмануты с помощью звонков, 44 из которых были осуществлены через мессенджеры Вайбер, Вотсап и Телеграм. В некоторых случаях мошенники использовали логотип одного из ведущих банков Крыма.
Кроме того, они представлялись специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Поверив в истории аферистов, крымчане потеряли 24 миллиона 261 тысячу 136 рублей.
26 человек удалось обмануть преступникам через интернет-сайты и социальные сети.
"На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров, предложения о работе, информацию о легком заработке путем инвестиций", - уточняют в МВД по РК.
В результате этих действий жители полуострова лишились 1 миллиона 602 тысяч 255 рублей.
Еще девять жертв мошенников потеряли на своих счетах 877 тысяч 949 рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.
Правоохранительные органы в очередной раз призывают быть бдительными и не верить людям, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и работниками банковской сферы, сообщая, что сиюминутно с вашего денежного счета совершаются какие-либо транзакции.
Также просят не переходить по неизвестным ссылкам, которые поступают через мессенджеры от сторонних источников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жители Крыма получают ложные сообщения о компенсациях
Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
Почти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделю
 
МошенничествоКрымОбществоМВД по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:32Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
22:01Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского
21:38Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский
21:26"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в Сербии
21:03Зеленский назвал причину провала украинского наступления
20:51Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черноморске и Одессе
20:39Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству
20:21Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих
20:05В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку
19:54Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев
19:33Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на труды
19:05Убитого Илью Киву вызвали в украинский суд
18:59Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ
18:49Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя
18:16В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге
18:10Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России
18:04Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
17:29Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу
17:03В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус
16:43Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая
Лента новостейМолния