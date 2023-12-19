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Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю

Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю

Жители полуострова за неделю отдали аферистам более двух десятков миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T22:32

2023-12-19T22:32

2023-12-19T22:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Жители полуострова за неделю отдали аферистам более двух десятков миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.56 граждан были обмануты с помощью звонков, 44 из которых были осуществлены через мессенджеры Вайбер, Вотсап и Телеграм. В некоторых случаях мошенники использовали логотип одного из ведущих банков Крыма.Кроме того, они представлялись специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Поверив в истории аферистов, крымчане потеряли 24 миллиона 261 тысячу 136 рублей.26 человек удалось обмануть преступникам через интернет-сайты и социальные сети."На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров, предложения о работе, информацию о легком заработке путем инвестиций", - уточняют в МВД по РК.В результате этих действий жители полуострова лишились 1 миллиона 602 тысяч 255 рублей.Еще девять жертв мошенников потеряли на своих счетах 877 тысяч 949 рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.Правоохранительные органы в очередной раз призывают быть бдительными и не верить людям, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и работниками банковской сферы, сообщая, что сиюминутно с вашего денежного счета совершаются какие-либо транзакции.Также просят не переходить по неизвестным ссылкам, которые поступают через мессенджеры от сторонних источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма получают ложные сообщения о компенсацияхПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаПочти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделю

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, общество, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма