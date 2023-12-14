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Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях
Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях
Сообщения с просьбой подать заявление на компенсационную выплату и при этом указать адрес, которые получают некоторые жители города Саки, являются ложными. Об... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:18
2023-12-14T12:18
2023-12-14T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Сообщения с просьбой подать заявление на компенсационную выплату и при этом указать адрес, которые получают некоторые жители города Саки, являются ложными. Об это предупредил глава местной администрации Александр Овдиенко.Также глава администрации предупредил, что действовать по указке мошенников небезопасно."Компьютерные мошенники пытаются вас обмануть, получить доступ к вашему телефону и персональным данным", – уточнил онТакже Овдиенко призвал жителей города доверять исключительно официальным тисточникам информации. В случае, если информация поступила из неопределенного источника, он рекомендовал перепроверять ее через любой официальный орган.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаПочти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделюНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
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саки, новости крыма, александр овдиенко, крым, мошенничество
Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях
В Крыму мошенники шлют сообщения о подаче заявлений на выплаты с просьбой указать адрес
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Сообщения с просьбой подать заявление на компенсационную выплату и при этом указать адрес, которые получают некоторые жители города Саки, являются ложными. Об это предупредил глава местной администрации Александр Овдиенко.
"Зафиксированы случаи рассылки вирусных СМС, которые призывают всех жителей срочно подать заявление на компенсационную выплату и проинформировать об этом адресат обратной связью. Информирую, это ложное сообщение!" – написал он в своем Telegram-канале.
Также глава администрации предупредил, что действовать по указке мошенников небезопасно.
"Компьютерные мошенники пытаются вас обмануть, получить доступ к вашему телефону и персональным данным", – уточнил он
Также Овдиенко призвал жителей города доверять исключительно официальным тисточникам информации. В случае, если информация поступила из неопределенного источника, он рекомендовал перепроверять ее через любой официальный орган.
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