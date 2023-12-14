Рейтинг@Mail.ru
Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231214/zhiteli-sak-poluchayut-lozhnye-soobscheniya-o-kompensatsiyakh-1133531032.html
Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях
Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях
Сообщения с просьбой подать заявление на компенсационную выплату и при этом указать адрес, которые получают некоторые жители города Саки, являются ложными. Об... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:18
2023-12-14T12:18
саки
новости крыма
александр овдиенко
крым
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/11/1118271138_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_38b0c592a2e32f1da6dffe61cb930293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Сообщения с просьбой подать заявление на компенсационную выплату и при этом указать адрес, которые получают некоторые жители города Саки, являются ложными. Об это предупредил глава местной администрации Александр Овдиенко.Также глава администрации предупредил, что действовать по указке мошенников небезопасно."Компьютерные мошенники пытаются вас обмануть, получить доступ к вашему телефону и персональным данным", – уточнил онТакже Овдиенко призвал жителей города доверять исключительно официальным тисточникам информации. В случае, если информация поступила из неопределенного источника, он рекомендовал перепроверять ее через любой официальный орган.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаПочти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделюНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
саки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/11/1118271138_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1d565b7af63441aad5764b583afd166d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саки, новости крыма, александр овдиенко, крым, мошенничество
Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях

В Крыму мошенники шлют сообщения о подаче заявлений на выплаты с просьбой указать адрес

12:18 14.12.2023
 
© Depositphotos.com Ryanking999Грустная девушка с мобильным телефоном
Грустная девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Depositphotos.com Ryanking999
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Сообщения с просьбой подать заявление на компенсационную выплату и при этом указать адрес, которые получают некоторые жители города Саки, являются ложными. Об это предупредил глава местной администрации Александр Овдиенко.

"Зафиксированы случаи рассылки вирусных СМС, которые призывают всех жителей срочно подать заявление на компенсационную выплату и проинформировать об этом адресат обратной связью. Информирую, это ложное сообщение!" – написал он в своем Telegram-канале.

Также глава администрации предупредил, что действовать по указке мошенников небезопасно.
"Компьютерные мошенники пытаются вас обмануть, получить доступ к вашему телефону и персональным данным", – уточнил он
Также Овдиенко призвал жителей города доверять исключительно официальным тисточникам информации. В случае, если информация поступила из неопределенного источника, он рекомендовал перепроверять ее через любой официальный орган.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
Почти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделю
Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
 
СакиНовости КрымаАлександр ОвдиенкоКрымМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин
12:44Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России
12:38Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков
12:35Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб
12:31Путин рассказал, когда закончится спецоперация
12:26Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
12:23Путин назвал главную задачу России
12:18Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях
12:14Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области
12:04Большая пресс-конференция Путина: что от нее ждет Запад
11:58Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
11:30Паромы в Керченском проливе вышли на линию
11:06Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов
10:37Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
10:23В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации
10:09Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
09:57Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму
09:48С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут
09:33Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
09:23Туман остановил паромы в Керченском проливе
Лента новостейМолния