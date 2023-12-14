https://crimea.ria.ru/20231214/zhiteli-sak-poluchayut-lozhnye-soobscheniya-o-kompensatsiyakh-1133531032.html

Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях

Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях

Сообщения с просьбой подать заявление на компенсационную выплату и при этом указать адрес, которые получают некоторые жители города Саки, являются ложными. Об... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:18

2023-12-14T12:18

2023-12-14T12:18

саки

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александр овдиенко

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Сообщения с просьбой подать заявление на компенсационную выплату и при этом указать адрес, которые получают некоторые жители города Саки, являются ложными. Об это предупредил глава местной администрации Александр Овдиенко.Также глава администрации предупредил, что действовать по указке мошенников небезопасно."Компьютерные мошенники пытаются вас обмануть, получить доступ к вашему телефону и персональным данным", – уточнил онТакже Овдиенко призвал жителей города доверять исключительно официальным тисточникам информации. В случае, если информация поступила из неопределенного источника, он рекомендовал перепроверять ее через любой официальный орган.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаПочти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделюНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, новости крыма, александр овдиенко, крым, мошенничество