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Почти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделю

Почти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделю - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Почти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделю

За прошедшую неделю доверчивые крымчане отдали дистанционным мошенникам 19,5 миллионов рублей, жертвами аферистов стали 57 человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T09:29

2023-12-12T09:29

2023-12-12T09:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю доверчивые крымчане отдали дистанционным мошенникам 19,5 миллионов рублей, жертвами аферистов стали 57 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Львиную долю указанной суммы – более 16 млн рублей – люди отдали телефонным аферистам. Таким способом были обмануты 28 граждан.По данным правоохранителей, больше половины из указанного количества звонков поступали через мессенджеры, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма. Общая сумма ущерба – 12,7 млн рублей.В большинстве случаев мошенники звонят через WhatsApp, Telegram и Viber с логотипами известных банков и представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов, уточнили в МВД по РК.Почти трех миллионов рублей жертвы лишились через интернет-сайты и соцсети, где злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров, предложения о работе, информацию о легком заработке путем инвестиций.Почти полмиллиона рублей исчезло со счетов четверых крымчан после перехода по ссылкам от неизвестного источника.МВД России ранее сообщило о новой схеме, которую стали активно использовать мошенники в преддверии новогодних праздников. Россиянам массово рассылают сообщения в мессенджерах с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлевскую елку". Аферисты предлагают пользователям перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где предлагается ввести персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.Читайте также на РИА Новости Крым:Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленниковТретий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадкахКрымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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