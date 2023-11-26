https://crimea.ria.ru/20231126/tretiy-ne-lishniy-moshenniki-vnedryayut-novuyu-skhemu-na-torgovykh-ploschadkakh-1133028444.html

Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках

Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках

Мошенники разработали новую схему обмана, которая стартует на крупных площадках купли-продажи в Интернете, а после выходит в офлайн, где продавец и покупатель... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T08:43

2023-11-26T08:43

2023-11-26T08:43

мошенничество

радио "спутник в крыму"

мнения

совет эксперта

юрий артамонов

телефон

интернет

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Инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов о новой схеме мошенников Инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов о новой схеме мошенников audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана, которая стартует на крупных площадках купли-продажи в Интернете, а после выходит в офлайн, где продавец и покупатель ни о чем не подозревают, а деньги уходят аферисту. Как это работает, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Схема состоит из трех участников, двое из которых – продавец и покупатель – ни о чем не подозревают, а третий – мошенник, говорит Артамонов.После того, как продавец выставляет на торговой площадке свой товар за фиксированную сумму, мошенник под видом покупателя начинает ему много писать и звонить, просит фотографии, задает вопросы и вообще всячески проявляет интерес.В какой-то момент аферист предлагает продавцу встретиться, потом снова и снова, но каждый раз появляются причины, из-за которых откладывает встречу, при этом остается заинтересованным и не вызывает подозрений."Другом" или "подругой" становится потенциальный покупатель реального товара, который мошенник предлагает в своем объявлении по заниженной цене. Когда заинтересованный человек откликается на него, мошенник сообщает, что сам он уехал из города, а товар – у его друга. С этого момента "другом мошенника" становится ни о чем не подозревающий продавец.Новая нехитрая схема с привлечением третьего лица – усовершенствованная старая, в которой все происходило дистанционно, с переводом денег на карту или счет, отмечает эксперт. Теперь она выходит офлайн, к реальному продавцу, товару и покупателю, из-за чего доверия к мошенникам больше, при этом система безопасности интернет-площадок становится бессильной, подчеркивает специалист.Новые и старые схемы мошенники активно внедряют в преддверии праздников, когда совершается много покупок и продаж, отмечает он, и рекомендует обезопасить себя, следуя нескольким несложным советам.1) Исключать при купле-продаже какие бы то ни было схемы с привлечением друзей, подруг и прочих третьих лиц.2) Рассчитываться с продавцом напрямую.3) С осторожностью относиться к предложениям снизить цену или не называть ее.4) Избегать объявлений одного и того же товара по сниженной цене.5) Не передавать никаких своих личных данных, кодов и прочего дистанционно.6) Не переходить по незнакомым ссылкам даже от знакомых.7) Не участвовать в розыгрышах, даже если их предлагает родственник или друг – в личных сообщениях или по телефону, знакомым голосом.Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме, при которой аферисты сперва переводят деньги своим потенциальным жертвам. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"

https://crimea.ria.ru/20231106/kak-v-krymskikh-bankakh-blokiruyut-podozritelnye-platezhi-na-ukrainu-1132592575.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мнения, совет эксперта, юрий артамонов, телефон, интернет