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Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках
Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках
Мошенники разработали новую схему обмана, которая стартует на крупных площадках купли-продажи в Интернете, а после выходит в офлайн, где продавец и покупатель... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T08:43
2023-11-26T08:43
мошенничество
радио "спутник в крыму"
мнения
совет эксперта
юрий артамонов
телефон
интернет
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Инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов о новой схеме мошенников
Инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов о новой схеме мошенников
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана, которая стартует на крупных площадках купли-продажи в Интернете, а после выходит в офлайн, где продавец и покупатель ни о чем не подозревают, а деньги уходят аферисту. Как это работает, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Схема состоит из трех участников, двое из которых – продавец и покупатель – ни о чем не подозревают, а третий – мошенник, говорит Артамонов.После того, как продавец выставляет на торговой площадке свой товар за фиксированную сумму, мошенник под видом покупателя начинает ему много писать и звонить, просит фотографии, задает вопросы и вообще всячески проявляет интерес.В какой-то момент аферист предлагает продавцу встретиться, потом снова и снова, но каждый раз появляются причины, из-за которых откладывает встречу, при этом остается заинтересованным и не вызывает подозрений."Другом" или "подругой" становится потенциальный покупатель реального товара, который мошенник предлагает в своем объявлении по заниженной цене. Когда заинтересованный человек откликается на него, мошенник сообщает, что сам он уехал из города, а товар – у его друга. С этого момента "другом мошенника" становится ни о чем не подозревающий продавец.Новая нехитрая схема с привлечением третьего лица – усовершенствованная старая, в которой все происходило дистанционно, с переводом денег на карту или счет, отмечает эксперт. Теперь она выходит офлайн, к реальному продавцу, товару и покупателю, из-за чего доверия к мошенникам больше, при этом система безопасности интернет-площадок становится бессильной, подчеркивает специалист.Новые и старые схемы мошенники активно внедряют в преддверии праздников, когда совершается много покупок и продаж, отмечает он, и рекомендует обезопасить себя, следуя нескольким несложным советам.1) Исключать при купле-продаже какие бы то ни было схемы с привлечением друзей, подруг и прочих третьих лиц.2) Рассчитываться с продавцом напрямую.3) С осторожностью относиться к предложениям снизить цену или не называть ее.4) Избегать объявлений одного и того же товара по сниженной цене.5) Не передавать никаких своих личных данных, кодов и прочего дистанционно.6) Не переходить по незнакомым ссылкам даже от знакомых.7) Не участвовать в розыгрышах, даже если их предлагает родственник или друг – в личных сообщениях или по телефону, знакомым голосом.Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме, при которой аферисты сперва переводят деньги своим потенциальным жертвам. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"
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мошенничество, мнения, совет эксперта, юрий артамонов, телефон, интернет
Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках

Мошенники внедряются между покупателем и продавцом и получают оплату за товар

08:43 26.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛюди с телефонами
Люди с телефонами - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана, которая стартует на крупных площадках купли-продажи в Интернете, а после выходит в офлайн, где продавец и покупатель ни о чем не подозревают, а деньги уходят аферисту. Как это работает, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов о новой схеме мошенников
08:43
Схема состоит из трех участников, двое из которых – продавец и покупатель – ни о чем не подозревают, а третий – мошенник, говорит Артамонов.
После того, как продавец выставляет на торговой площадке свой товар за фиксированную сумму, мошенник под видом покупателя начинает ему много писать и звонить, просит фотографии, задает вопросы и вообще всячески проявляет интерес.
В какой-то момент аферист предлагает продавцу встретиться, потом снова и снова, но каждый раз появляются причины, из-за которых откладывает встречу, при этом остается заинтересованным и не вызывает подозрений.
"Первый звоночек: он говорит, что вместо него приедет друг или подруга, "но ты, пожалуйста, ему/ей цену не называй". Сам при этом выставляет на этой же площадке уже свое объявление с фотографиями от реального продавца, при этом товар намного дешевле", – рассказывает Артамонов.
"Другом" или "подругой" становится потенциальный покупатель реального товара, который мошенник предлагает в своем объявлении по заниженной цене. Когда заинтересованный человек откликается на него, мошенник сообщает, что сам он уехал из города, а товар – у его друга. С этого момента "другом мошенника" становится ни о чем не подозревающий продавец.
"Покупатель приезжает к продавцу. Долго смотрит в телефон, пробивает по всем базам – все хорошо. Набирает номер мошенника и говорит: "Все нравится, я беру". И вот тут я вам говорю: стоп. Положите трубку. Потому что если вы переведете деньги, то больше их не увидите и никакого товара не получите", – сказал Артамонов.
Новая нехитрая схема с привлечением третьего лица – усовершенствованная старая, в которой все происходило дистанционно, с переводом денег на карту или счет, отмечает эксперт. Теперь она выходит офлайн, к реальному продавцу, товару и покупателю, из-за чего доверия к мошенникам больше, при этом система безопасности интернет-площадок становится бессильной, подчеркивает специалист.

"Когда продавец и покупатель сошлись лично и передают друг другу деньги, интернет-площадка уже никак не работает и не может обеспечить безопасность. Поэтому всем надо быть настороже, иначе неприятностей будет полный мешок и головная боль в полном размере", – предупреждает Артамонов.

Новые и старые схемы мошенники активно внедряют в преддверии праздников, когда совершается много покупок и продаж, отмечает он, и рекомендует обезопасить себя, следуя нескольким несложным советам.
1) Исключать при купле-продаже какие бы то ни было схемы с привлечением друзей, подруг и прочих третьих лиц.
2) Рассчитываться с продавцом напрямую.
3) С осторожностью относиться к предложениям снизить цену или не называть ее.
4) Избегать объявлений одного и того же товара по сниженной цене.
5) Не передавать никаких своих личных данных, кодов и прочего дистанционно.
6) Не переходить по незнакомым ссылкам даже от знакомых.
7) Не участвовать в розыгрышах, даже если их предлагает родственник или друг – в личных сообщениях или по телефону, знакомым голосом.

"Давайте будем считать, что человек по ту сторону трубки, которого вы не видите перед собой – потенциальный мошенник. Отставим в сторону "любить ближнего" – будем любить не дистанционно, а близко. И еще: дешевый сыр бывает только в мышеловке", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме, при которой аферисты сперва переводят деньги своим потенциальным жертвам.
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