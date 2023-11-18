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Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"

Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных" - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"

В Крыму полицейские задержали троих злоумышленников, которые выманили у крымчан 3,6 миллиона рублей по схеме о "попавших в ДТП родственниках". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T07:43

2023-11-18T07:43

2023-11-18T00:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали троих злоумышленников, которые выманили у крымчан 3,6 миллиона рублей по схеме о "попавших в ДТП родственниках". Об этом сообщает МВД по республике.Потерпевшие сообщили, что им на мобильные и стационарные телефоны поступили звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, и для решения вопроса о возмещении вреда потерпевшим необходимо передать деньги.Правоохранителям удалось вычислить и задержать подозреваемых. Ими оказались временно проживающие в Крыму двое жителей соседнего региона, один из которых несовершеннолетний, а также гостья из Санкт-Петербурга.Все задержанные свою вину признали и рассказали, что противозаконную подработку нашли в Интернете. Они действовали под руководством неизвестного лица, которое давало им соответствующие указания. За свою работу они получали 10% от суммы похищенного.Возбуждены уголовные дела. 21-летняя и 23-летний подозреваемые заключены под стражу, а 17-летнему фигуранту суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойМошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защитыВ Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

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