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Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных" - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"
Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных" - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"
В Крыму полицейские задержали троих злоумышленников, которые выманили у крымчан 3,6 миллиона рублей по схеме о "попавших в ДТП родственниках". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T07:43
2023-11-18T00:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали троих злоумышленников, которые выманили у крымчан 3,6 миллиона рублей по схеме о "попавших в ДТП родственниках". Об этом сообщает МВД по республике.Потерпевшие сообщили, что им на мобильные и стационарные телефоны поступили звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, и для решения вопроса о возмещении вреда потерпевшим необходимо передать деньги.Правоохранителям удалось вычислить и задержать подозреваемых. Ими оказались временно проживающие в Крыму двое жителей соседнего региона, один из которых несовершеннолетний, а также гостья из Санкт-Петербурга.Все задержанные свою вину признали и рассказали, что противозаконную подработку нашли в Интернете. Они действовали под руководством неизвестного лица, которое давало им соответствующие указания. За свою работу они получали 10% от суммы похищенного.Возбуждены уголовные дела. 21-летняя и 23-летний подозреваемые заключены под стражу, а 17-летнему фигуранту суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойМошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защитыВ Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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4.7
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мошенничество, новости крыма, мвд по республике крым, крым, телефон, интернет, общество
Крымчане отдали мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родных"

Крымчане отдали телефонным мошенникам 3,6 млн рублей за "попавших в ДТП родственников"

07:43 18.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с телефоном
Женщина с телефоном - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали троих злоумышленников, которые выманили у крымчан 3,6 миллиона рублей по схеме о "попавших в ДТП родственниках". Об этом сообщает МВД по республике.
Потерпевшие сообщили, что им на мобильные и стационарные телефоны поступили звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, и для решения вопроса о возмещении вреда потерпевшим необходимо передать деньги.

"Поверив незнакомцам, три местные жительницы в возрасте 72, 84, и 93 лет передали курьеру в общей сложности около 1,6 млн рублей. 48-летняя гражданка лишилась более 1,4 млн рублей, 67-летний пенсионер отдал посыльному 100 тысяч рублей своих сбережений, а еще одна крымчанка в возрасте 76 лет – 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении МВД.

Правоохранителям удалось вычислить и задержать подозреваемых. Ими оказались временно проживающие в Крыму двое жителей соседнего региона, один из которых несовершеннолетний, а также гостья из Санкт-Петербурга.
Все задержанные свою вину признали и рассказали, что противозаконную подработку нашли в Интернете. Они действовали под руководством неизвестного лица, которое давало им соответствующие указания. За свою работу они получали 10% от суммы похищенного.
Возбуждены уголовные дела. 21-летняя и 23-летний подозреваемые заключены под стражу, а 17-летнему фигуранту суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.
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