https://crimea.ria.ru/20231022/v-sevastopole-pensionerka-otdala-moshennikam-400-tysyach-rubley-1132251089.html

В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.10.2023

В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

63-летняя жительница Севастополя лишилась всех своих накоплений после беседы со лже-правоохранителем и "сотрудником банка". Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T18:49

2023-10-22T18:49

2023-10-22T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 63-летняя жительница Севастополя лишилась всех своих накоплений после беседы со лже-правоохранителем и "сотрудником банка". Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что женщина поверила в распространенную схему обмана – ей позвонил в мессенджере "сотрудник правоохранительных органов" и заявил об угрозе хищения ее денег на банковском счету.На данный момент личности мошенников устанавливаются. Против них возбуждено уголовное дело.Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что республиканский оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской системе, похитители у местного жителя 262 тысяч рублей. Размер штрафа составил 500 тысяч рублей, кроме того, на 50 тысяч рублей оштрафовали должностное лицо.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозаймИнвесторы и банкиры: аферисты выманили у крымчан еще 14,5 миллионовКрымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, общество, мошенничество, происшествия, новости крыма