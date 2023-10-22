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В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.10.2023
В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
63-летняя жительница Севастополя лишилась всех своих накоплений после беседы со лже-правоохранителем и "сотрудником банка". Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T18:49
2023-10-22T18:49
севастополь
полиция севастополя
общество
мошенничество
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 63-летняя жительница Севастополя лишилась всех своих накоплений после беседы со лже-правоохранителем и "сотрудником банка". Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что женщина поверила в распространенную схему обмана – ей позвонил в мессенджере "сотрудник правоохранительных органов" и заявил об угрозе хищения ее денег на банковском счету.На данный момент личности мошенников устанавливаются. Против них возбуждено уголовное дело.Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что республиканский оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской системе, похитители у местного жителя 262 тысяч рублей. Размер штрафа составил 500 тысяч рублей, кроме того, на 50 тысяч рублей оштрафовали должностное лицо.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозаймИнвесторы и банкиры: аферисты выманили у крымчан еще 14,5 миллионовКрымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников
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РИА Новости Крым
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севастополь, полиция севастополя, общество, мошенничество, происшествия, новости крыма
В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам 400 тысяч рублей - возбуждено дело

18:49 22.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с мобильным телефоном
Женщина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 63-летняя жительница Севастополя лишилась всех своих накоплений после беседы со лже-правоохранителем и "сотрудником банка". Об этом сообщили в городской полиции.
Отмечается, что женщина поверила в распространенную схему обмана – ей позвонил в мессенджере "сотрудник правоохранительных органов" и заявил об угрозе хищения ее денег на банковском счету.
"После этого лже-правоохранитель передал трубку сообщнику, назвавшему себя работником банка, который под предлогом предотвращения списания денег убедил пенсионерку перечислить на подконтрольные мошенникам счета около 400 тысяч рублей. Потерпевшая знала о существовании данной мошеннической схемы, но, застигнутая врасплох неожиданным звонком аферистов, необдуманно выполнила их требования, в результате чего лишилась своих сбережений", – уточнили правоохранители.
На данный момент личности мошенников устанавливаются. Против них возбуждено уголовное дело.
Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что республиканский оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской системе, похитители у местного жителя 262 тысяч рублей. Размер штрафа составил 500 тысяч рублей, кроме того, на 50 тысяч рублей оштрафовали должностное лицо.
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СевастопольПолиция СевастополяОбществоМошенничествоПроисшествияНовости Крыма
 
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