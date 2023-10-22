В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам 400 тысяч рублей - возбуждено дело
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с мобильным телефоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 63-летняя жительница Севастополя лишилась всех своих накоплений после беседы со лже-правоохранителем и "сотрудником банка". Об этом сообщили в городской полиции.
Отмечается, что женщина поверила в распространенную схему обмана – ей позвонил в мессенджере "сотрудник правоохранительных органов" и заявил об угрозе хищения ее денег на банковском счету.
"После этого лже-правоохранитель передал трубку сообщнику, назвавшему себя работником банка, который под предлогом предотвращения списания денег убедил пенсионерку перечислить на подконтрольные мошенникам счета около 400 тысяч рублей. Потерпевшая знала о существовании данной мошеннической схемы, но, застигнутая врасплох неожиданным звонком аферистов, необдуманно выполнила их требования, в результате чего лишилась своих сбережений", – уточнили правоохранители.
На данный момент личности мошенников устанавливаются. Против них возбуждено уголовное дело.
Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что республиканский оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской системе, похитители у местного жителя 262 тысяч рублей. Размер штрафа составил 500 тысяч рублей, кроме того, на 50 тысяч рублей оштрафовали должностное лицо.
Читайте также на РИА Новости Крым: