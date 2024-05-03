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Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
Сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T20:38
2024-05-03T20:38
"ханский дворец" в бахчисарае
реставрация
культура
крым
новости крыма
история
археология в крыму
минкульт крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения, объяснил РИА Новости Крым заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко.По словам чиновника, в этом проявляется сильная сторона российского законодательства в сфере охраны культурного наследия, которое таким образом способствуют максимальному сохранению исторических памятников.Ранее глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов проинформировал, что открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Вероятнее всего, работы на территории будут полностью завершены в 2025 году.До этого председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что принимать гостей на всех объектах дворца начнут до конца 2024 года. По его словам, в ходе реставрации были обнаружены элементы ранее утраченных сооружений. Министр культуры Крыма Татьяна Манежина уточнила, что, вероятнее всего, это остатки Персидского дворца, который находился на территории в XVI веке и был полностью разрушен.На данный момент комплекс Бахчисрайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация шести из них уже завершена. Досрочно были сданы два главных объекта - гарем и мечеть.Читайте также на РИА Новости Крым:Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнИз Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдатНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году
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РИА Новости Крым
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"ханский дворец" в бахчисарае, реставрация, культура, крым, новости крыма, история, археология в крыму, минкульт крыма
Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт

Реставрация Ханского дворца в Крыму затягивается из-за новых открытий в процессе работ

20:38 03.05.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения, объяснил РИА Новости Крым заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко.

"В процессе реставрации находятся каждый раз новые какие-то элементы, исторические, строительные или архитектурные открытия, которые требуют дополнительных экспертиз. На это уходит время. Так что это не потому, что кто-то некачественно или неправильно что-то делает", - говорит Терещенко.

По словам чиновника, в этом проявляется сильная сторона российского законодательства в сфере охраны культурного наследия, которое таким образом способствуют максимальному сохранению исторических памятников.

"Вот этим и силен закон об объектах культурного наследия РФ. Реставрация требует очень внимательного и бережного отношения к каждой детали, которая открывается в процессе работ", - заявил Андрей Терещенко.

Ранее глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов проинформировал, что открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Вероятнее всего, работы на территории будут полностью завершены в 2025 году.
До этого председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что принимать гостей на всех объектах дворца начнут до конца 2024 года. По его словам, в ходе реставрации были обнаружены элементы ранее утраченных сооружений. Министр культуры Крыма Татьяна Манежина уточнила, что, вероятнее всего, это остатки Персидского дворца, который находился на территории в XVI веке и был полностью разрушен.
На данный момент комплекс Бахчисрайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация шести из них уже завершена. Досрочно были сданы два главных объекта - гарем и мечеть.
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"Ханский дворец" в БахчисараеРеставрацияКультураКрымНовости КрымаИсторияАрхеология в КрымуМинкульт Крыма
 
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