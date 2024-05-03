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Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт

Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт

Сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T20:38

2024-05-03T20:38

2024-05-03T20:38

"ханский дворец" в бахчисарае

реставрация

культура

крым

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минкульт крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения, объяснил РИА Новости Крым заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко.По словам чиновника, в этом проявляется сильная сторона российского законодательства в сфере охраны культурного наследия, которое таким образом способствуют максимальному сохранению исторических памятников.Ранее глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов проинформировал, что открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Вероятнее всего, работы на территории будут полностью завершены в 2025 году.До этого председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что принимать гостей на всех объектах дворца начнут до конца 2024 года. По его словам, в ходе реставрации были обнаружены элементы ранее утраченных сооружений. Министр культуры Крыма Татьяна Манежина уточнила, что, вероятнее всего, это остатки Персидского дворца, который находился на территории в XVI веке и был полностью разрушен.На данный момент комплекс Бахчисрайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация шести из них уже завершена. Досрочно были сданы два главных объекта - гарем и мечеть.Читайте также на РИА Новости Крым:Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнИз Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдатНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"ханский дворец" в бахчисарае, реставрация, культура, крым, новости крыма, история, археология в крыму, минкульт крыма