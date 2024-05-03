Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
Реставрация Ханского дворца в Крыму затягивается из-за новых открытий в процессе работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сроки завершения реставрационных работ на территории Ханского дворца в Бахчисарае постоянно откладываются, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения, объяснил РИА Новости Крым заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко.
"В процессе реставрации находятся каждый раз новые какие-то элементы, исторические, строительные или архитектурные открытия, которые требуют дополнительных экспертиз. На это уходит время. Так что это не потому, что кто-то некачественно или неправильно что-то делает", - говорит Терещенко.
По словам чиновника, в этом проявляется сильная сторона российского законодательства в сфере охраны культурного наследия, которое таким образом способствуют максимальному сохранению исторических памятников.
"Вот этим и силен закон об объектах культурного наследия РФ. Реставрация требует очень внимательного и бережного отношения к каждой детали, которая открывается в процессе работ", - заявил Андрей Терещенко.
Ранее глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов проинформировал, что открытие Бахчисарайского дворца после реставрации снова откладывается. Вероятнее всего, работы на территории будут полностью завершены в 2025 году.
До этого председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что принимать гостей на всех объектах дворца начнут до конца 2024 года. По его словам, в ходе реставрации были обнаружены элементы ранее утраченных сооружений. Министр культуры Крыма Татьяна Манежина уточнила, что, вероятнее всего, это остатки Персидского дворца, который находился на территории в XVI веке и был полностью разрушен.
На данный момент комплекс Бахчисрайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация шести из них уже завершена. Досрочно были сданы два главных объекта - гарем и мечеть.
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