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Открытие Ханского дворца в Крыму снова переносится
Открытие Ханского дворца в Крыму снова переносится - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Открытие Ханского дворца в Крыму снова переносится
Все объекты Ханского дворца в Бахчисарае откроются после реконструкции в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T10:33
2024-05-03T10:33
2024-05-03T10:39
бахчисарай
радио "спутник в крыму"
"ханский дворец" в бахчисарае
реставрация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Все объекты Ханского дворца в Бахчисарае откроются после реконструкции в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.По его словам, период скрупулезных работ с привлечением историков и прочих специалистов сменил этап не менее сложных, но "быстрых восстановительных работ", которые, будучи "масштабными и грандиозными", идут хорошим темпом."Очертания законченного вида дворца уже вырисовываются", - отметил глава администрации. Но до его полного открытия для туристов, по прогнозам, еще год."Срок планируемый… как заверяет подрядчик, будут работы закончены в первой половине 2025 года", – сказал Скобликов.Он отметил, что ознакомиться с положением дел на объекте ему удалось в ходе совещания, которое провело Министерство культуры как заказчик проекта.Он заметил, что частично Ханский дворец продолжает работать и в период реконструкции. Сейчас туристы могут попасть на некоторые объекты через восточные ворота."И я, как и все жители города, конечно, жду с нетерпением, когда откроется Ханский дворец, чтобы мы его видели уже без лесов. Тем более там и набережная новая красивая сделана. И вся инфраструктура, прилегающая сбоку, тоже была отремонтирована. И русло реки они залили в камень. Получается красиво. Ждем, когда снимут леса, и уже будем принимать туристов", – заключил он.В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечетьЦентр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию
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бахчисарай, "ханский дворец" в бахчисарае, реставрация, культура, история, дмитрий скобликов, новости крыма, крым, туризм в крыму
Открытие Ханского дворца в Крыму снова переносится
Ханский дворец в Крыму полностью откроют после реставрации в 2025 году – Скобликов
10:33 03.05.2024 (обновлено: 10:39 03.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым
. Все объекты Ханского дворца в Бахчисарае откроются после реконструкции в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
По его словам, период скрупулезных работ с привлечением историков и прочих специалистов сменил этап не менее сложных, но "быстрых восстановительных работ", которые, будучи "масштабными и грандиозными", идут хорошим темпом.
"Очертания законченного вида дворца уже вырисовываются", - отметил глава администрации. Но до его полного открытия для туристов, по прогнозам, еще год.
"Срок планируемый… как заверяет подрядчик, будут работы закончены в первой половине 2025 года", – сказал Скобликов.
Он отметил, что ознакомиться с положением дел на объекте ему удалось в ходе совещания, которое провело Министерство культуры как заказчик проекта.
"Посмотрели то, что уже было сделано. Уже открылась мечеть на территории, сейчас идут активно работы в главных корпусах, фонды частично перенесли в другие места. Двор главный ремонтируется, перестилают там полностью плитку и так далее", – поделился Скобликов.
Он заметил, что частично Ханский дворец продолжает работать и в период реконструкции. Сейчас туристы могут попасть на некоторые объекты через восточные ворота.
"И я, как и все жители города, конечно, жду с нетерпением, когда откроется Ханский дворец, чтобы мы его видели уже без лесов. Тем более там и набережная новая красивая сделана. И вся инфраструктура, прилегающая сбоку, тоже была отремонтирована. И русло реки они залили в камень. Получается красиво. Ждем, когда снимут леса, и уже будем принимать туристов", – заключил он.
В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял
, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года.
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