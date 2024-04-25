https://crimea.ria.ru/20240425/tsentr-alupki-raspisyvayut-khudozhniki-kogda-zavershat-rekonstruktsiyu-1136863968.html

Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию

Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию

Центр Алупки начали расписывать художники из Ялты, Симферополя, Керчи, Ростова-на-Дону и Пермского края. На фасадах зданий будут изображены исторические сюжеты, РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T20:43

2024-04-25T20:43

2024-04-25T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Центр Алупки начали расписывать художники из Ялты, Симферополя, Керчи, Ростова-на-Дону и Пермского края. На фасадах зданий будут изображены исторические сюжеты, написала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.В зоне исторической реконструкции готовятся также фотозоны с пушками, телегами, сундуками и другими предметами, которые использовала для сьемки фильмов Ялтинская киностудия. Этот кинореквизит Алупке был предоставлен киностудией."Проект движется к финалу. Завершаем обустройство амфитеатра, ярмарочной площадки, оформление фасадов кафе и магазинов", - резюмировала глава администрации.Масштабная реконструкция в Алупке проводится на средства гранта, выделенного после победы во всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Облик города стилизуют в духе времен рубежа XIX – XX веков и приведут в соответствие с Дворцовым парком Воронцовского дворца.В центре был восстановлен уникальный исторический фонтан 1862 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алупка, юбк, реконструкция, реконструкция алупки, янина павленко, ялта, новости крыма