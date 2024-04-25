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Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию
Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию
Центр Алупки начали расписывать художники из Ялты, Симферополя, Керчи, Ростова-на-Дону и Пермского края. На фасадах зданий будут изображены исторические сюжеты, РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T20:43
2024-04-25T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Центр Алупки начали расписывать художники из Ялты, Симферополя, Керчи, Ростова-на-Дону и Пермского края. На фасадах зданий будут изображены исторические сюжеты, написала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.В зоне исторической реконструкции готовятся также фотозоны с пушками, телегами, сундуками и другими предметами, которые использовала для сьемки фильмов Ялтинская киностудия. Этот кинореквизит Алупке был предоставлен киностудией."Проект движется к финалу. Завершаем обустройство амфитеатра, ярмарочной площадки, оформление фасадов кафе и магазинов", - резюмировала глава администрации.Масштабная реконструкция в Алупке проводится на средства гранта, выделенного после победы во всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Облик города стилизуют в духе времен рубежа XIX – XX веков и приведут в соответствие с Дворцовым парком Воронцовского дворца.В центре был восстановлен уникальный исторический фонтан 1862 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов
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РИА Новости Крым
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крым, алупка, юбк, реконструкция, реконструкция алупки, янина павленко, ялта, новости крыма
Центр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкцию

Исторический центр Алупки расписывают художники из разных регионов России

20:43 25.04.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоХудожники расписывают исторический центр Алупки
Художники расписывают исторический центр Алупки
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Центр Алупки начали расписывать художники из Ялты, Симферополя, Керчи, Ростова-на-Дону и Пермского края. На фасадах зданий будут изображены исторические сюжеты, написала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Почетный гражданин Ялты, член Национального союза художников России Элеонора Щеглова работает над росписью стены музея (Амет-Хана Султана – ред.). Изначально планировался другой рисунок, но при снятии слоев штукатурки обнаружили дверь - она изменила размер и форму "полотна". В итоге сюда удачно вписалась глициния – один из ярких символов Южнобережья", - написала она.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоХудожники расписывают исторический центр Алупки
Художники расписывают исторический центр Алупки
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Художники расписывают исторический центр Алупки
В зоне исторической реконструкции готовятся также фотозоны с пушками, телегами, сундуками и другими предметами, которые использовала для сьемки фильмов Ялтинская киностудия. Этот кинореквизит Алупке был предоставлен киностудией.
"Проект движется к финалу. Завершаем обустройство амфитеатра, ярмарочной площадки, оформление фасадов кафе и магазинов", - резюмировала глава администрации.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРеконструкция исторического центра Алупки
Реконструкция исторического центра Алупки
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Реконструкция исторического центра Алупки
Масштабная реконструкция в Алупке проводится на средства гранта, выделенного после победы во всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Облик города стилизуют в духе времен рубежа XIX – XX веков и приведут в соответствие с Дворцовым парком Воронцовского дворца.
В центре был восстановлен уникальный исторический фонтан 1862 года.
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КрымАлупкаЮБКРеконструкцияРеконструкция АлупкиЯнина ПавленкоЯлтаНовости Крыма
 
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