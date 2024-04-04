https://crimea.ria.ru/20240404/15-restavratorov-vosstanavlivayut-vodolechebnitsu-ginali-v-balaklave-1136281563.html

15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве

15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве - РИА Новости Крым, 04.04.2024

15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве

В Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К.С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70 процентов,... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T13:27

2024-04-04T13:27

2024-04-04T13:48

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

архитектура

история

балаклава

строительство яхтенной марины в балаклаве

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К.С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70 процентов, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины. Об этом в четверг сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Водолечебницу на нынешней набережной Назукина в 1906 году построил Константин Спиридонович Гинали, бывший в те годы балаклавским головой. Со временем здание пришло в аварийное состояние. По итогам обследования в 2019 году физический износ объекта достигал 70%. Сейчас здание приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины. Этот проект мы реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, с реставрационных работ на водолечебнице начинаются масштабные работы по преображению набережной Назукина.Также он отметил, что в работе задействованы 15 реставраторов, которые сейчас пока все делают вручную, малую механизацию подключат позже. Необходимо укрепить стены и разобрать пристройку, на месте которой когда-то была башня: ее воссоздадут по архивным материалам.Под слоем штукатурки специалисты обнаружили следы от пуль времен Великой Отечественной войны. Возможно, один из таких элементов не будут закрывать отделкой, а оставят как память, уточнил руководитель.Также реставраторы обнаружили на здании еще одну интересную деталь - поворотные засовы, аналогичные тем, что установлены на окнах в Воронцовском дворце в Алупке. Эту фурнитуру почистят от слоев старой краски, отреставрируют и вернут на место. По образцу изготовят аналогичные латунные кремоны для остальных окон здания, рассказал Развожаев. И заверил, что после ремонта здание водолечебницы обретет свой первозданный вид.Ранее севастопольский историк Степан Самошин рассказал о состоянии водолечебницы К. С. Гинали в Балаклаве – здании с более чем вековой историей.Работы на набережной Назукина в Балаклаве начались весной в рамках строительства яхтенной марины. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – специалисты которой были задействованы в строительстве Крымского моста.Одновременно с реконструкцией Таврической набережной ведется демонтаж недостроенного гостиничного комплекса украинского бизнесмена Алексея Пляса, к работам привлечены альпинисты. В главном, самом высоком здании, и корпусе слева уже разобраны внутренние перегородки, корпус справа от центрального демонтирован наполовину, частично сняты фасады. На следующем этапе основное здание ликвидируют полностью, а после него – недостроенный паркинг.Читайте также на РИА Новости Крым:"Надобно будет — займем": как Ахтияр превращался в СевастопольЖивые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музейНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курорт

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