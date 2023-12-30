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Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина
Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина
Работы на набережной Назукина в Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины начнутся весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T11:40
2023-12-30T11:40
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балаклава
реализация фцп в крыму и севастополе
строительство яхтенной марины в балаклаве
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Работы на набережной Назукина в Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины начнутся весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика."Работы на набережной Назукина строители планируют начать весной 2024 года с реставрации объекта культурного наследия "Водолечебница К.С. Гинали", – говорится в сообщении.Также в марте завершатся кровельные и отделочные работы в здании административно-бытового корпуса, который строится на Таврической набережной, на западном берегу Балаклавской бухты. Они уже ведутся, одновременно рабочие делают разводку внутренних сетей, "здание готово на 80%".На сегодняшний день строители завершают работы на трех причалах Таврической набережной, они ведутся с берега и воды."Практически завершены работы на причалах от входа в Балаклавский подземный музейный комплекс до Склада коньячного завода В. Э. Шитта, сооружен фундамент моста, расположенного над выходом из штольни… от склада в сторону выхода из бухты, закончили погружение трубошпунта. На променаде дальше... погружена половина свай", – сообщил подрядчик.Одновременно с реконструкцией Таврической набережной ведется демонтаж недостроенного гостиничного комплекса украинского бизнесмена Алексея Пляса, к работам привлечены альпинисты. В главном, самом высоком здании, и корпусе слева уже разобраны внутренние перегородки, корпус справа от центрального демонтирован наполовину, частично сняты фасады. На следующем этапе основное здание ликвидируют полностью, а после него – недостроенный паркинг.По информации подрядчика, сегодня к работам в рамках создания яхтенной марины в Балаклаве привлечены почти сотня человек, все это севастопольцы и крымчане.Ранее севастопольский историк Степан Самошин рассказал о состоянии водолечебницы К. С. Гинали в Балаклаве – здании с более чем вековой историей.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки на 600 судов, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замена старых инженерных сетей, а также решение проблемы очистки сточных вод.Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе
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севастополь, балаклава, реализация фцп в крыму и севастополе, строительство яхтенной марины в балаклаве, новости крыма, городская среда
Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина

Работы на набережной Назукина в Балаклаве начнутся весной 2024 года – подрядчик

11:40 30.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваВид со смотровой на Мраморный пляж и выход из Балаклавской бухты
Вид со смотровой на Мраморный пляж и выход из Балаклавской бухты - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Работы на набережной Назукина в Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины начнутся весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика.
"Работы на набережной Назукина строители планируют начать весной 2024 года с реставрации объекта культурного наследия "Водолечебница К.С. Гинали", – говорится в сообщении.
Также в марте завершатся кровельные и отделочные работы в здании административно-бытового корпуса, который строится на Таврической набережной, на западном берегу Балаклавской бухты. Они уже ведутся, одновременно рабочие делают разводку внутренних сетей, "здание готово на 80%".
"Здесь разместятся туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственная инспекция по маломерным судам и пункт транспортной безопасности", – уточнили в компании.
На сегодняшний день строители завершают работы на трех причалах Таврической набережной, они ведутся с берега и воды.
"Практически завершены работы на причалах от входа в Балаклавский подземный музейный комплекс до Склада коньячного завода В. Э. Шитта, сооружен фундамент моста, расположенного над выходом из штольни… от склада в сторону выхода из бухты, закончили погружение трубошпунта. На променаде дальше... погружена половина свай", – сообщил подрядчик.
Одновременно с реконструкцией Таврической набережной ведется демонтаж недостроенного гостиничного комплекса украинского бизнесмена Алексея Пляса, к работам привлечены альпинисты. В главном, самом высоком здании, и корпусе слева уже разобраны внутренние перегородки, корпус справа от центрального демонтирован наполовину, частично сняты фасады. На следующем этапе основное здание ликвидируют полностью, а после него – недостроенный паркинг.
© ПАО "Мостотрест"Демонтаж недостроенного гостиничного комплекса украинского бизнесмена Алексея Пляса в Балаклаве
Демонтаж недостроенного гостиничного комплекса украинского бизнесмена Алексея Пляса в Балаклаве
© ПАО "Мостотрест"
По информации подрядчика, сегодня к работам в рамках создания яхтенной марины в Балаклаве привлечены почти сотня человек, все это севастопольцы и крымчане.
Ранее севастопольский историк Степан Самошин рассказал о состоянии водолечебницы К. С. Гинали в Балаклаве – здании с более чем вековой историей.
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки на 600 судов, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замена старых инженерных сетей, а также решение проблемы очистки сточных вод.
Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
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СевастопольБалаклаваРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеСтроительство яхтенной марины в БалаклавеНовости КрымаГородская среда
 
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