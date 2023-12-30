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Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина

Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина

Работы на набережной Назукина в Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины начнутся весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T11:40

2023-12-30T11:40

2023-12-30T11:40

севастополь

балаклава

реализация фцп в крыму и севастополе

строительство яхтенной марины в балаклаве

новости крыма

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Работы на набережной Назукина в Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины начнутся весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика."Работы на набережной Назукина строители планируют начать весной 2024 года с реставрации объекта культурного наследия "Водолечебница К.С. Гинали", – говорится в сообщении.Также в марте завершатся кровельные и отделочные работы в здании административно-бытового корпуса, который строится на Таврической набережной, на западном берегу Балаклавской бухты. Они уже ведутся, одновременно рабочие делают разводку внутренних сетей, "здание готово на 80%".На сегодняшний день строители завершают работы на трех причалах Таврической набережной, они ведутся с берега и воды."Практически завершены работы на причалах от входа в Балаклавский подземный музейный комплекс до Склада коньячного завода В. Э. Шитта, сооружен фундамент моста, расположенного над выходом из штольни… от склада в сторону выхода из бухты, закончили погружение трубошпунта. На променаде дальше... погружена половина свай", – сообщил подрядчик.Одновременно с реконструкцией Таврической набережной ведется демонтаж недостроенного гостиничного комплекса украинского бизнесмена Алексея Пляса, к работам привлечены альпинисты. В главном, самом высоком здании, и корпусе слева уже разобраны внутренние перегородки, корпус справа от центрального демонтирован наполовину, частично сняты фасады. На следующем этапе основное здание ликвидируют полностью, а после него – недостроенный паркинг.По информации подрядчика, сегодня к работам в рамках создания яхтенной марины в Балаклаве привлечены почти сотня человек, все это севастопольцы и крымчане.Ранее севастопольский историк Степан Самошин рассказал о состоянии водолечебницы К. С. Гинали в Балаклаве – здании с более чем вековой историей.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки на 600 судов, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замена старых инженерных сетей, а также решение проблемы очистки сточных вод.Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе

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севастополь, балаклава, реализация фцп в крыму и севастополе, строительство яхтенной марины в балаклаве, новости крыма, городская среда