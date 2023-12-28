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Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе
Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе
Строительно-монтажные работы на набережной Терешковой в Евпатории фактически закончены. Об этом в эфире местного телеканала сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T20:17
2023-12-28T20:30
евпатория
набережная терешковой
реконструкция набережной терешковой в евпатории
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы на набережной Терешковой в Евпатории фактически закончены. Об этом в эфире местного телеканала сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.Глава республиканского правительства напомнил, что реконструкция набережной ведется по поручению президента России Владимира Путина.В первый числах января набережная будет передана в эксплуатацию.О переносе сроков завершения реконструкции набережной в Евпатории на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым штормом в декабре сообщала глава администрации города Елена Демидова.История реконструкции набережной в ЕвпаторииПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым обрушился шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной ТерешковойРемонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайнАксенов раскритиковал темпы ремонта набережной Терешковой в Евпатории
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евпатория, набережная терешковой, реконструкция набережной терешковой в евпатории, юрий гоцанюк, новости, крым, новости крыма
Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе

Набережную Терешковой введут в эксплуатацию в начале январе - Гоцанюк

20:17 28.12.2023 (обновлено: 20:30 28.12.2023)
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойРеконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы на набережной Терешковой в Евпатории фактически закончены. Об этом в эфире местного телеканала сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Глава республиканского правительства напомнил, что реконструкция набережной ведется по поручению президента России Владимира Путина.
"В принципе строительно-монтажные работы на набережной Терешковой в Евпатории завершены в полном объеме, – сказал Гоцанюк. – Начата процедура по передаче объекта в эксплуатацию".
В первый числах января набережная будет передана в эксплуатацию.
О переносе сроков завершения реконструкции набережной в Евпатории на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым штормом в декабре сообщала глава администрации города Елена Демидова.

История реконструкции набережной в Евпатории

Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
До того, как на Крым обрушился шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря.
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ЕвпаторияНабережная ТерешковойРеконструкция набережной Терешковой в ЕвпаторииЮрий ГоцанюкНовостиКрымНовости Крыма
 
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