https://crimea.ria.ru/20231228/naberezhnuyu-tereshkovoy-v-evpatorii-vvedut-v-ekspluatatsiyu-v-yanvare-1133886173.html

Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе

Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе

Строительно-монтажные работы на набережной Терешковой в Евпатории фактически закончены. Об этом в эфире местного телеканала сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T20:17

2023-12-28T20:17

2023-12-28T20:30

евпатория

набережная терешковой

реконструкция набережной терешковой в евпатории

юрий гоцанюк

новости

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1b/1129666361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43dbe460c7840abdd5c472dad7a26262.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы на набережной Терешковой в Евпатории фактически закончены. Об этом в эфире местного телеканала сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.Глава республиканского правительства напомнил, что реконструкция набережной ведется по поручению президента России Владимира Путина.В первый числах января набережная будет передана в эксплуатацию.О переносе сроков завершения реконструкции набережной в Евпатории на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым штормом в декабре сообщала глава администрации города Елена Демидова.История реконструкции набережной в ЕвпаторииПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым обрушился шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной ТерешковойРемонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайнАксенов раскритиковал темпы ремонта набережной Терешковой в Евпатории

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, набережная терешковой, реконструкция набережной терешковой в евпатории, юрий гоцанюк, новости, крым, новости крыма